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Приостановление выпуска сетевого издания TUT.BY и как это скажется на рекламодателях
Источник материала: Tut.by
Министерство информации приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года. Что это значит?
Регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания по закону о СМИ носит добровольный характер. TUT.BY работал без этого статуса с момента основания в 2000 году вплоть до 21 января 2019 года. Утрата статуса значительно затрудняет работу журналистов, но блокировку сайта не влечет.
Мы продолжаем работу в своем привычном режиме и, как заявляли ранее, не собираемся останавливаться или покидать Беларусь. Для дальнейшей деятельности мы действительно нуждаемся в поддержке. Единственный способ поддержать нас — размещение рекламы на нашем портале. И для того, чтобы это было максимально выгодно для бизнеса, мы подготовили специальное акционное предложение, в котором предоплата фиксирует прайс на полгода.
Белорусский портал TUT.BY гарантирует выполнение всех обязательств перед клиентами. В непредвиденных случаях по выбору клиентов будут рассматриваться все предлагаемые ГК Республики Беларусь возможности: перенос сроков рекламных кампаний, предоставление размещения на альтернативных площадках или возврат денег.
Реклама на Белорусском портале TUT.BY обеспечивает возможность редакции продолжать работать, а обществу — получать жизненно важную информацию!
*Дополнительные скидки не предоставляются, за исключением скидки выходного дня и последовательной скидки 10% для рекламных агентств. В случае отзыва остатка предоплаты, для отгруженного размещения пересчитывается величина объемной скидки. Позиции, предусмотренные дополнительно, замене не подлежат.
По возникающим вопросам обращайтесь, пожалуйста, к вашим персональным менеджерам или по тел. +375 17 336−91−01. А также пишите на электронный адрес
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Министерство информации приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года. Что это значит?
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