Приостановление выпуска сетевого издания TUT.BY и как это скажется на рекламодателях

Источник материала: Tut.by

Министерство информации приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года. Что это значит?





Приостановка выпуска сетевого издания означает лишение сайта статуса СМИ, однако TUT.BY сможет продолжить работу в качестве интернет-ресурса: на работе и посещаемости сайта, а значит, на нашей возможности оказывать рекламные услуги качественно и в срок, данное решение Мининформа не скажется.

Регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания по закону о СМИ носит добровольный характер. TUT.BY работал без этого статуса с момента основания в 2000 году вплоть до 21 января 2019 года. Утрата статуса значительно затрудняет работу журналистов, но блокировку сайта не влечет.

Мы продолжаем работу в своем привычном режиме и, как заявляли ранее, не собираемся останавливаться или покидать Беларусь. Для дальнейшей деятельности мы действительно нуждаемся в поддержке. Единственный способ поддержать нас — размещение рекламы на нашем портале. И для того, чтобы это было максимально выгодно для бизнеса, мы подготовили специальное акционное предложение, в котором предоплата фиксирует прайс на полгода.

Условия предложения: Для участия в акции необходимо перечислить предоплату до 31 октября 2020 года. Цена на рекламные позиции будет зафиксирована на день зачисления предоплаты, а воспользоваться ими можно будет до 30 апреля 2021 года. Помимо этого, клиент получает объемную скидку от суммы предоплаты. А если будут выполнены условия по суммам, то дополнительно можно получить рекламные позиции: — для предоплаты от 3000 до 9999 BYN -- 200К десктопного баннера 100%*250 со скидкой 99,9% — для предоплаты от 10000 до 19999 BYN -- одна Новость компании (с маленькой картинкой) со скидкой 99,9% — для предоплаты от 20 000 BYN и более -- одна Новость компании № 1 (с большой картинкой) со скидкой 99,9% и одна Новость компании (с маленькой картинкой) со скидкой 99,9%. Дополнительный объем размещения предоставляется после отгрузки рекламы на всю сумму предоплаты и не позднее 31 мая 2021 года.

Белорусский портал TUT.BY гарантирует выполнение всех обязательств перед клиентами. В непредвиденных случаях по выбору клиентов будут рассматриваться все предлагаемые ГК Республики Беларусь возможности: перенос сроков рекламных кампаний, предоставление размещения на альтернативных площадках или возврат денег.

Реклама на Белорусском портале TUT.BY обеспечивает возможность редакции продолжать работать, а обществу — получать жизненно важную информацию!

*Дополнительные скидки не предоставляются, за исключением скидки выходного дня и последовательной скидки 10% для рекламных агентств. В случае отзыва остатка предоплаты, для отгруженного размещения пересчитывается величина объемной скидки. Позиции, предусмотренные дополнительно, замене не подлежат.

По возникающим вопросам обращайтесь, пожалуйста, к вашим персональным менеджерам или по тел. +375 17 336−91−01. А также пишите на электронный адрес ads@tutby.com .

Читать полностью: https://news.tut.by/press/702108.html