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«Вложил в благоустройство 20 тысяч рублей». Пообщались с владельцами гаражей для разного транспорта
Источник материала: Tut.by
В условиях дефицита бесплатных парковочных мест в столице наличие собственного гаража где-то недалеко от дома считается у водителей настоящей удачей. Вместе с
Гараж-музей для мотоцикла
В гараже Дмитрия Шелегова, как в настоящем музее, в шкафах за стеклами аккуратно расставлены десятки мотоциклов, грузовиков, спортивных и служебных автомобилей. Есть даже прототипы транспорта Бенито Муссолини и той самой машины, в которой убили Джона Кеннеди. По профессии Дмитрий — юрист, работает как индивидуальный предприниматель в сфере ликвидации и банкротства субъектов хозяйствования, но все свободное время проводит в гараже, занимаясь своим хобби —коллекционированием и моделированием.
— «Подсадил» меня на это дело лет в 17 приятель. Он солдатиков собирал, принес как-то одного показать. Солдатик был маленький, а настолько детально проработанный, что выглядел как живой. Я до того момента считал, что моделирование — несерьезное, детское занятие, но попробовал сам — затянуло. Коллекционировал и авиацию, и военную технику, и мотоциклы, но больше всего меня привлекла тематика парусных кораблей: судомоделизм. Видимо, не там я родился: моря-то у нас нет, — шутит собеседник.
Изначально гараж молодого человека был самой обычной «коробкой» в кооперативе и предназначался для хранения не мотоцикла, а машины.
— Как только мне исполнилось 18, при помощи родителей я приобрел свою первую машину: BMW Е34 525, 1992 года выпуска. А раз в семье появился автомобиль, решили купить и гараж. Помог папин друг: он переезжал в другой район, так что продал нам свой за ненадобностью. От квартиры до него пешком минут семь, очень удобно.
В процессе ремонта новые владельцы в первую очередь положили на пол плитку, сделали разводку розеток. Возле стены, что напротив входа, появился п-образный шкаф со столом, куда поставили рабочий компьютер. Постепенно у других стен начали множиться шкафы для собранных моделей машин и кораблей. Обязательно с подсветкой внутри.
К 27 годам Дмитрий осуществил свою давнюю мечту — купил себе мотоцикл Victory. Принадлежность к новой, байкерской тусовке тоже начала проявлять себя на стенах гаража — в граффити и в коллекции шлемов и кожаных курток на вешалках.
По мнению Дмитрия, для хранения мотоцикла гараж принципиальнее, чем для хранения автомобиля. Если оставлять мотоцикл на улице, на деталях образуется ржавчина, что плохо и для технического состояния транспорта, и для его внешнего вида.
— Те, у кого нет гаража, с апреля по ноябрь оставляют мотоциклы во дворах, и, чтобы защитить транспорт от внешнего воздействия, могут использовать водонепроницаемые, проветриваемые чехлы, — поясняет собеседник. — А на зимний период мотоциклисты часто скидываются и арендуют гаражи или ангары, где хранят сразу несколько мотоциклов. Легкие спортивные модели могут оставлять в общем коридоре дома или вообще в квартире. Конечно, есть запах от резины, да и от бензина (хоть его и сливают в целях пожарной безопасности), но людей это не смущает. Знакомые ребята как-то просились на зимовку и ко мне в гараж. Тогда мы вместили здесь четыре мотоцикла.
Для обслуживания мотоцикла, считает Дмитрий, достаточно обычного набора инструментов, которым пользуются и автомобилисты. Специальные ключи потребуются, только если модель американской сборки.
— Для удобного обслуживания можно еще использовать специальные подкаты либо подъемники для фиксации мотоцикла в вертикальном положении. Он закатывается на площадку, та поднимается — и можно работать. Такое оборудование легко можно хранить в гараже, но у меня подъемника нет. Если нужен серьезный ремонт, я обращаюсь к профессионалам, а сам могу, например, поменять масло. Для этого использую смотровую яму. Она закрыта досками. При необходимости я открываю столько досок, сколько нужно, чтобы получить доступ к агрегатам мотоцикла.
Чтобы в гараже можно было комфортно работать зимой, Дмитрий решил утеплить его и занялся переделкой подвала, из которого получилась полноценная комната.
Мусор из ямы был выброшен. Снизу по периметру гараж утеплили пенопластом. Крышу — минеральной ватой. На пол опять положили плитку, стены оштукатурили и зашпаклевали. Дмитрий сам создал эскизы своего нового гаража: подъемная лестница делит его на две зоны — рабочую, где мужчина занимается своим хобби, и отдыха. Для рабочей Дмитрий заказывал распил дерева и при помощи друзей собрал стол и шкафчики.
Главные герои зоны отдыха — диван, привезенный из Германии, декоративный кирпич в углу и телевизор — презент от байкерской тусовки.
— Две зимы ушло на то, чтобы привести гараж в такой вид: в первый сезон проводили черновые работы, во второй уже закупали мебель. Вентиляция здесь естественная: летом всегда прохладно.
На все ремонтные работы в гараже у Дмитрия ушло около 20 тысяч рублей. Примерно столько же стоит место в их гаражном кооперативе. Но на этом благоустройство не заканчивается.
— Я еще планирую сделать в подвале тумбочку для PlayStation, поставить глобус-бар и холодильник, — рассказывает Дмитрий.
Свое хобби молодой человек мечтает однажды монетизировать — благо, что жена поддерживает и не против, когда муж остается в гараже за своим увлечением на ночевку.
Цокольный гараж с умными воротами
Год назад Екатерина и Алексей Ивановы сыграли свадьбу, занялись поиском квартиры, но в итоге купили дом недалеко от Минска. Признаются, что наличие гаража заметили не сразу. Были впечатлены домом и его привлекательной ценой.
Дом в 260 м2 обошелся в 120 тысяч долларов. По подсчетам пары за год они потратили еще около 15 тысяч долларов. Деньги ушли на проведение коммуникаций и покупку некоторой техники.
Гараж пары находится на цокольном этаже. Зайти можно как с улицы, так и из дома.
— Когда жили в квартире, найти свободное место на парковке стоило огромных усилий. А тут свой гараж — огромный плюс, — делится Алексей.
— Без него нам пришлось бы думать, как обустроить пространство для автомобиля во дворе, что с планировкой участка довольно непросто, — отмечает Екатерина.
Дом находится в садовом товариществе. Дороги очень узкие, поэтому машины на них никто не оставляет. У кого нет гаража, паркуются у въезда около сторожки.
Алексей говорит, что если бы сейчас можно было выбрать между гаражом в доме и в отдельном здании, то он предпочел бы второй вариант.
— Пару раз гараж затапливало. Мы купили дом зимой, поэтому не увидели очевидную проблему — отсутствие ливневой канализации. Когда шли дожди, я каждую ночь проверял, все ли в порядке. Это минус гаража, который находится ниже уровня земли, — отмечает Алексей.
Молодой человек также советует обращать внимание на наличие вентиляции во встроенных гаражах, чтобы выхлопные газы от машины не попали в дом. Противопожарная система также должна быть установлена.
Изменения в интерьере гаража молодая пара планирует осуществить в ближайшем будущем.
— Плитка хорошая, поэтому только перекрасим стены в нейтральный цвет. В первую очередь, должно быть уютно. Когда мы мастерили здесь кровать для собаки, поставили кресло, смотрели фильм — не гараж, а рабочая комната, — рассказывает Екатерина. —Еще в планах — повесить велосипеды на стену и сделать уголок под сноуборды и экипировку. Леша обожает порядок, поэтому в гараже мы постараемся правильно организовать пространство. Идеями дизайна я вдохновляюсь в
А вот строить яму в гараже пара не планирует. Алексей любит автомобили, но ремонт доверяет специалистам. Так экономит время и нервы.
Алексей мечтал об «умном» доме и начал воплощать идею с гаражных ворот, которые достались семье от предыдущих хозяев. Он сделал модуль, который позволяет управлять воротами удаленно.
— Доступ есть только в наших телефонах — все максимально безопасно и удобно. Первое время я часто забывал закрывать гараж. Возвращаться — лень, а сейчас стоит лишь попросить Siri, где бы ты не находился, — рассказывает Алексей.
— Еще мы заметили, что у ворот хорошая звукоизоляция. Для нас это важно, так как мы часто собираемся с друзьями, — делится девушка. — Плюс, наш гараж отапливается, а они хорошо сохраняют тепло.
Екатерина тоже водит машину, но смеется и уточняет, что в разговорах муж говорит: «Пойдем в мой гараж».
— Если будем покупать вторую машину, то сделаем навес к гаражу, — добавляют ребята.
Молодая семья ведет
Гараж с Wi-Fi и зарядкой для электрокаров
Артур Туманов первым начал заниматься поставкой автомобилей Tesla в Беларусь со всеми гарантиями производителя. Инженер-строитель по образованию, с семейным бизнесом в этой сфере, он заинтересовался электрокарами в 2014 году, прочитав новость об отмене таможенной пошлины на них для юридических лиц. Среди всех прочих электромобилей его заинтересовала именно Tesla, так что вскоре Артур стал владельцем Model S и через полтора года эксплуатации решил продвигать этот транспорт среди других автолюбителей Беларуси.
Артур купил еще одну Tesla Model S и Tesla Model X, открыл юрлицо и арендовал офис и помещение, в котором можно было проводить демонстрацию машин.
— Тогда владельцев электрокаров в Беларуси можно было пересчитать по пальцам одной руки. СТО для них тоже не было. Помню, как в 2015 году, когда одна из моих Tesla встала из-за перегоревшего контактора, ее пришлось везти на ремонт в Берлин на прицепе. В последнее время, по моим оценкам, в Беларуси насчитывалось около 400 электромобилей, но после вступления в силу Указа президента «О стимулировании использования электромобилей» с целым перечнем льгот — от отмены пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении до освобождения от уплаты НДС при ввозе в Беларусь — их количество на дорогах увеличится раза в два минимум.
Гараж Артура, как и дом, где живет его семья, строился еще в 90-е годы. В нем традиционно хранили не только авто, но и всякие хозяйские мелочи, газонокосилку, шины, велосипеды.
— Так как папа — тоже строитель, то проект рисовал сам на листке бумаги. И работники его же фирмы помогли со стройкой. Позже для себя я провел здесь минимальную реконструкцию — в том числе поставил в гараже автоматические ворота с дистанционным управлением, положил плитку и развел розетки.
Дом сразу возводился с расчетом на использование электрокотла, поэтому, когда Артур пересел с обычного авто на электрокар, мужчина смог без проблем завести в гараж линию, выдерживающую потребление 22 киловатт. Не отходя от дома, он может одновременно заряжать три электрокара.
— Первые года два я пользовался исключительно розеткой — с ней Tesla заряжалась за ночь, часов за восемь-девять. Года три назад задумался об установке зарядки с переменным током. Обошлась она мне где-то в 1800 рублей. Еще около тысячи стоил проект в «Энергосбыте» вместе с пусконаладкой. Зато Tesla стала заряжаться уже за пять-шесть часов.
В гараже ловит Wi-Fi — это обязательное условие для обновлений прошивки. Никаких других особенностей у его гаража, говорит Артур, нет.
— Для гаражей, где будут стоять электрокары, вообще изначально куда меньше требований. Он у нас на цокольном этаже, и дополнительной принудительной вентиляции тут предусмотрено не было, так что с закрытыми воротами я бы здесь бензиновую машину не завел, иначе бы задохнулся угарным газом. С электромобилями такой угрозы нет. В целом, если бы дом строился сейчас и именно с расчетом на электрокары, то я бы даже запланировал внутри гаража дверь, которая бы вела напрямую в жилое помещение.
За счет того, что гараж является частью дома, даже зимой внутри него температура не опускается ниже 13−14 ℃.
— При таких условиях электромобилю в холодное время года не надо тратить электроэнергию на прогрев батареи, а это, грубо говоря, дает +10% к запасу хода, — отмечает Артур.
Артур продолжает помогать всем заинтересованным белорусам приобретать Tesla от официальных дилеров, но свою в июне продал: решил временно потестировать на белорусских дорогах электрический Porsche. Экспериментом, говорит, доволен не очень.
— Во-первых, стоит сразу отметить стоимость: за цену новой Porsche — от 100 тысяч евро — можно купить несколько Tesla. При этом первая куда медленнее заряжается, у нее меньше запас хода, менее вместительные багажник и салон. Ну, и главный минус — слабая IT-составляющая. Если говорить простым языком, то «внутренности» Tesla можно сравнить с айфоном, а Porsche — с далеко не последней Nokia. Главный же плюс, пожалуй, в том, что Porsche отлично рулится, едет, как породистый гоночный автомобиль.
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Мотоциклист, водитель электрокара и владелец обычной машины рассказали об особенностях своих гаражей. *Партнерский материал
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