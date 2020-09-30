«Вложил в благоустройство 20 тысяч рублей». Пообщались с владельцами гаражей для разного транспорта

Источник материала: Tut.by

В условиях дефицита бесплатных парковочных мест в столице наличие собственного гаража где-то недалеко от дома считается у водителей настоящей удачей. Вместе с «АЛЮТЕХ» мы поговорили с владельцами разного транспорта. Мотоциклист, водитель электрокара и владелец обычной машины показали нам свои гаражи и рассказали об особенностях их благоустройства.

Гараж-музей для мотоцикла

В гараже Дмитрия Шелегова, как в настоящем музее, в шкафах за стеклами аккуратно расставлены десятки мотоциклов, грузовиков, спортивных и служебных автомобилей. Есть даже прототипы транспорта Бенито Муссолини и той самой машины, в которой убили Джона Кеннеди. По профессии Дмитрий — юрист, работает как индивидуальный предприниматель в сфере ликвидации и банкротства субъектов хозяйствования, но все свободное время проводит в гараже, занимаясь своим хобби —коллекционированием и моделированием.





— «Подсадил» меня на это дело лет в 17 приятель. Он солдатиков собирал, принес как-то одного показать. Солдатик был маленький, а настолько детально проработанный, что выглядел как живой. Я до того момента считал, что моделирование — несерьезное, детское занятие, но попробовал сам — затянуло. Коллекционировал и авиацию, и военную технику, и мотоциклы, но больше всего меня привлекла тематика парусных кораблей: судомоделизм. Видимо, не там я родился: моря-то у нас нет, — шутит собеседник.

Изначально гараж молодого человека был самой обычной «коробкой» в кооперативе и предназначался для хранения не мотоцикла, а машины.

— Как только мне исполнилось 18, при помощи родителей я приобрел свою первую машину: BMW Е34 525, 1992 года выпуска. А раз в семье появился автомобиль, решили купить и гараж. Помог папин друг: он переезжал в другой район, так что продал нам свой за ненадобностью. От квартиры до него пешком минут семь, очень удобно.

В процессе ремонта новые владельцы в первую очередь положили на пол плитку, сделали разводку розеток. Возле стены, что напротив входа, появился п-образный шкаф со столом, куда поставили рабочий компьютер. Постепенно у других стен начали множиться шкафы для собранных моделей машин и кораблей. Обязательно с подсветкой внутри.





К 27 годам Дмитрий осуществил свою давнюю мечту — купил себе мотоцикл Victory. Принадлежность к новой, байкерской тусовке тоже начала проявлять себя на стенах гаража — в граффити и в коллекции шлемов и кожаных курток на вешалках.

По мнению Дмитрия, для хранения мотоцикла гараж принципиальнее, чем для хранения автомобиля. Если оставлять мотоцикл на улице, на деталях образуется ржавчина, что плохо и для технического состояния транспорта, и для его внешнего вида.

— Те, у кого нет гаража, с апреля по ноябрь оставляют мотоциклы во дворах, и, чтобы защитить транспорт от внешнего воздействия, могут использовать водонепроницаемые, проветриваемые чехлы, — поясняет собеседник. — А на зимний период мотоциклисты часто скидываются и арендуют гаражи или ангары, где хранят сразу несколько мотоциклов. Легкие спортивные модели могут оставлять в общем коридоре дома или вообще в квартире. Конечно, есть запах от резины, да и от бензина (хоть его и сливают в целях пожарной безопасности), но людей это не смущает. Знакомые ребята как-то просились на зимовку и ко мне в гараж. Тогда мы вместили здесь четыре мотоцикла.





Для обслуживания мотоцикла, считает Дмитрий, достаточно обычного набора инструментов, которым пользуются и автомобилисты. Специальные ключи потребуются, только если модель американской сборки.

— Для удобного обслуживания можно еще использовать специальные подкаты либо подъемники для фиксации мотоцикла в вертикальном положении. Он закатывается на площадку, та поднимается — и можно работать. Такое оборудование легко можно хранить в гараже, но у меня подъемника нет. Если нужен серьезный ремонт, я обращаюсь к профессионалам, а сам могу, например, поменять масло. Для этого использую смотровую яму. Она закрыта досками. При необходимости я открываю столько досок, сколько нужно, чтобы получить доступ к агрегатам мотоцикла.

Чтобы в гараже можно было комфортно работать зимой, Дмитрий решил утеплить его и занялся переделкой подвала, из которого получилась полноценная комната.

Мусор из ямы был выброшен. Снизу по периметру гараж утеплили пенопластом. Крышу — минеральной ватой. На пол опять положили плитку, стены оштукатурили и зашпаклевали. Дмитрий сам создал эскизы своего нового гаража: подъемная лестница делит его на две зоны — рабочую, где мужчина занимается своим хобби, и отдыха. Для рабочей Дмитрий заказывал распил дерева и при помощи друзей собрал стол и шкафчики.



Так выглядит подвал гаража после ремонта

Главные герои зоны отдыха — диван, привезенный из Германии, декоративный кирпич в углу и телевизор — презент от байкерской тусовки.

— Две зимы ушло на то, чтобы привести гараж в такой вид: в первый сезон проводили черновые работы, во второй уже закупали мебель. Вентиляция здесь естественная: летом всегда прохладно.





На все ремонтные работы в гараже у Дмитрия ушло около 20 тысяч рублей. Примерно столько же стоит место в их гаражном кооперативе. Но на этом благоустройство не заканчивается.

— Я еще планирую сделать в подвале тумбочку для PlayStation, поставить глобус-бар и холодильник, — рассказывает Дмитрий.

Свое хобби молодой человек мечтает однажды монетизировать — благо, что жена поддерживает и не против, когда муж остается в гараже за своим увлечением на ночевку.

Цокольный гараж с умными воротами

Год назад Екатерина и Алексей Ивановы сыграли свадьбу, занялись поиском квартиры, но в итоге купили дом недалеко от Минска. Признаются, что наличие гаража заметили не сразу. Были впечатлены домом и его привлекательной ценой.





Дом в 260 м2 обошелся в 120 тысяч долларов. По подсчетам пары за год они потратили еще около 15 тысяч долларов. Деньги ушли на проведение коммуникаций и покупку некоторой техники.

Гараж пары находится на цокольном этаже. Зайти можно как с улицы, так и из дома.





— Когда жили в квартире, найти свободное место на парковке стоило огромных усилий. А тут свой гараж — огромный плюс, — делится Алексей.

— Без него нам пришлось бы думать, как обустроить пространство для автомобиля во дворе, что с планировкой участка довольно непросто, — отмечает Екатерина.

Дом находится в садовом товариществе. Дороги очень узкие, поэтому машины на них никто не оставляет. У кого нет гаража, паркуются у въезда около сторожки.

Алексей говорит, что если бы сейчас можно было выбрать между гаражом в доме и в отдельном здании, то он предпочел бы второй вариант.





— Пару раз гараж затапливало. Мы купили дом зимой, поэтому не увидели очевидную проблему — отсутствие ливневой канализации. Когда шли дожди, я каждую ночь проверял, все ли в порядке. Это минус гаража, который находится ниже уровня земли, — отмечает Алексей.

Молодой человек также советует обращать внимание на наличие вентиляции во встроенных гаражах, чтобы выхлопные газы от машины не попали в дом. Противопожарная система также должна быть установлена.





Изменения в интерьере гаража молодая пара планирует осуществить в ближайшем будущем.

— Плитка хорошая, поэтому только перекрасим стены в нейтральный цвет. В первую очередь, должно быть уютно. Когда мы мастерили здесь кровать для собаки, поставили кресло, смотрели фильм — не гараж, а рабочая комната, — рассказывает Екатерина. —Еще в планах — повесить велосипеды на стену и сделать уголок под сноуборды и экипировку. Леша обожает порядок, поэтому в гараже мы постараемся правильно организовать пространство. Идеями дизайна я вдохновляюсь в Pinterest .

А вот строить яму в гараже пара не планирует. Алексей любит автомобили, но ремонт доверяет специалистам. Так экономит время и нервы.





Алексей мечтал об «умном» доме и начал воплощать идею с гаражных ворот, которые достались семье от предыдущих хозяев. Он сделал модуль, который позволяет управлять воротами удаленно.

— Доступ есть только в наших телефонах — все максимально безопасно и удобно. Первое время я часто забывал закрывать гараж. Возвращаться — лень, а сейчас стоит лишь попросить Siri, где бы ты не находился, — рассказывает Алексей.



В гараже у пары установлены гаражные ворота «АЛЮТЕХ» . Герои вспоминают, что был случай, когда строители попытались закрыть ворота вручную и сломали их. Тогда служба компании приехала и все починила

— Еще мы заметили, что у ворот хорошая звукоизоляция. Для нас это важно, так как мы часто собираемся с друзьями, — делится девушка. — Плюс, наш гараж отапливается, а они хорошо сохраняют тепло.

Екатерина тоже водит машину, но смеется и уточняет, что в разговорах муж говорит: «Пойдем в мой гараж».

— Если будем покупать вторую машину, то сделаем навес к гаражу, — добавляют ребята.

Молодая семья ведет блог про жизнь в доме и путешествия своим ходом. Там рассказывают про трудности и радости жизни за городом, делятся сметами и планами преображения дома.

Гараж с Wi-Fi и зарядкой для электрокаров

Артур Туманов первым начал заниматься поставкой автомобилей Tesla в Беларусь со всеми гарантиями производителя. Инженер-строитель по образованию, с семейным бизнесом в этой сфере, он заинтересовался электрокарами в 2014 году, прочитав новость об отмене таможенной пошлины на них для юридических лиц. Среди всех прочих электромобилей его заинтересовала именно Tesla, так что вскоре Артур стал владельцем Model S и через полтора года эксплуатации решил продвигать этот транспорт среди других автолюбителей Беларуси.



Артур Туманов, глава белорусского Tesla-клуба

Артур купил еще одну Tesla Model S и Tesla Model X, открыл юрлицо и арендовал офис и помещение, в котором можно было проводить демонстрацию машин.

— Тогда владельцев электрокаров в Беларуси можно было пересчитать по пальцам одной руки. СТО для них тоже не было. Помню, как в 2015 году, когда одна из моих Tesla встала из-за перегоревшего контактора, ее пришлось везти на ремонт в Берлин на прицепе. В последнее время, по моим оценкам, в Беларуси насчитывалось около 400 электромобилей, но после вступления в силу Указа президента «О стимулировании использования электромобилей» с целым перечнем льгот — от отмены пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении до освобождения от уплаты НДС при ввозе в Беларусь — их количество на дорогах увеличится раза в два минимум.

Гараж Артура, как и дом, где живет его семья, строился еще в 90-е годы. В нем традиционно хранили не только авто, но и всякие хозяйские мелочи, газонокосилку, шины, велосипеды.



Артур жалеет, что сегодня нельзя уже увеличить тут потолки и отказаться от ямы, которой он воспользовался только один раз, решив самостоятельно заменить масло. Для электрокаров она не нужна вовсе

— Так как папа — тоже строитель, то проект рисовал сам на листке бумаги. И работники его же фирмы помогли со стройкой. Позже для себя я провел здесь минимальную реконструкцию — в том числе поставил в гараже автоматические ворота с дистанционным управлением, положил плитку и развел розетки.

Дом сразу возводился с расчетом на использование электрокотла, поэтому, когда Артур пересел с обычного авто на электрокар, мужчина смог без проблем завести в гараж линию, выдерживающую потребление 22 киловатт. Не отходя от дома, он может одновременно заряжать три электрокара.





— Первые года два я пользовался исключительно розеткой — с ней Tesla заряжалась за ночь, часов за восемь-девять. Года три назад задумался об установке зарядки с переменным током. Обошлась она мне где-то в 1800 рублей. Еще около тысячи стоил проект в «Энергосбыте» вместе с пусконаладкой. Зато Tesla стала заряжаться уже за пять-шесть часов.





В гараже ловит Wi-Fi — это обязательное условие для обновлений прошивки. Никаких других особенностей у его гаража, говорит Артур, нет.

— Для гаражей, где будут стоять электрокары, вообще изначально куда меньше требований. Он у нас на цокольном этаже, и дополнительной принудительной вентиляции тут предусмотрено не было, так что с закрытыми воротами я бы здесь бензиновую машину не завел, иначе бы задохнулся угарным газом. С электромобилями такой угрозы нет. В целом, если бы дом строился сейчас и именно с расчетом на электрокары, то я бы даже запланировал внутри гаража дверь, которая бы вела напрямую в жилое помещение.

За счет того, что гараж является частью дома, даже зимой внутри него температура не опускается ниже 13−14 ℃.

— При таких условиях электромобилю в холодное время года не надо тратить электроэнергию на прогрев батареи, а это, грубо говоря, дает +10% к запасу хода, — отмечает Артур.



Артур активно путешествует на электрокарах по Беларуси, не так давно ездил из Минска в Брест, не останавливаясь на дозарядку. Может легко оставить ночевать авто на улице. Правда, однажды после такой ночевки мужчина обнаружил на машине царапины, сделанные, очевидно, намеренно

Артур продолжает помогать всем заинтересованным белорусам приобретать Tesla от официальных дилеров, но свою в июне продал: решил временно потестировать на белорусских дорогах электрический Porsche. Экспериментом, говорит, доволен не очень.

— Во-первых, стоит сразу отметить стоимость: за цену новой Porsche — от 100 тысяч евро — можно купить несколько Tesla. При этом первая куда медленнее заряжается, у нее меньше запас хода, менее вместительные багажник и салон. Ну, и главный минус — слабая IT-составляющая. Если говорить простым языком, то «внутренности» Tesla можно сравнить с айфоном, а Porsche — с далеко не последней Nokia. Главный же плюс, пожалуй, в том, что Porsche отлично рулится, едет, как породистый гоночный автомобиль.

Партнер проекта:

«АЛЮТЕХ» — производственно-сбытовой холдинг с 23-летней историей. Один из лидеров рынка по производству ворот, роллет и алюминиевых профильных систем в Европе и СНГ. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям международных стандартов.

Партнер проекта:

«АЛЮТЕХ» — производственно-сбытовой холдинг с 23-летней историей. Один из лидеров рынка по производству ворот, роллет и алюминиевых профильных систем в Европе и СНГ. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям международных стандартов.