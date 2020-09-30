Могут ли частые клизмы привести к раку? Проктолог ответил на вопросы наших читателей

Источник материала: Tut.by

Когда мы предложили вам задать свой вопрос проктологу, нам пришло более 70 писем. И все о разном: подозрительные симптомы, затянувшиеся на десятки лет болезни, осложнения. Несмотря на такой разброс тем, многие вопросы были похожи одним: в них упоминалось самолечение. Напоминаем вам, что лечить проктологические заболевания средствами народной медицины не стоит. Лучше записаться на прием к врачу, и с помощью специалиста решить проблему. Все, кто писал нам, получили ответы по электронной почте, а сейчас мы опубликуем выбранные вопросы и ответы на них.

Эксперт проекта — Сергей Шахрай, врач-проктолог лечебно-консультационного центра «Sante», доктор медицинских наук, профессор.

Слышал, что за рубежом колоноскопию делают под седацией. А у нас так делают? У нас тоже делают колоноскопию под седацией, причем как в государственных стационарах, так и в частных центрах. Такая практика по желанию пациента начала применяться примерно пять лет назад. Конечно, многие хотят проходить эту процедуру с обезболиванием, но важно понимать: боли даже без седации возникают далеко не у всех. Это зависит от анатомии кишки, от навыков и опыта врача.

Могут ли частые клизмы стать причиной колоректального рака? Что может вызывать периодические боли на месте удаленного аппендикса (особенно при вздутии живота)? Вряд ли клизмы могут быть причиной развития рака. Боли после удаления аппендикса могут быть вызваны спайками, которые сформировались в брюшной полости после операции. Удалить спайки можно только хирургическим путем: технология лапароскопии позволяет сделать это максимально малоинвазивно, то есть с минимальными разрезами.

На туалетной бумаге иногда вижу тонкие полосочки крови. В чем может быть проблема, и как решить ее без посещения врача? Наиболее частые причины такой картины: перианальный дерматит, анальные трещины, геморроидальная болезнь. Воспалительные процессы перианальной кожи и анального канала (дерматиты, экзема) и анальная острая трещина лечатся мазями и свечами. Хроническая трещина и хронический геморрой требуют участия проктолога-хирурга, но для их лечения существуют малоинвазивные хирургические вмешательства: например лазерная деструкция. Применение конкретной методики определяется специалистом. Рекомендую вам все же записаться на прием к врачу, который поможет найти реальную причину и назначит лечение.

Хожу в туалет четыре-шесть раз в день. Это хорошо это или плохо? С точки зрения нормальной физиологии это частый стул. В норме дефекация должна быть от двух раз в день до одного раза в два дня. Важна не только частота стула, но и его консистенция. В норме массы должны быть мягкими и иметь форму. Причины частого стула нужно уточнять с помощью обследования, поэтому рекомендую вам прийти на осмотр к проктологу.

Геморрой передаётся по наследству? Да, это заболевание часто передается по наследству. При появлении симптомов нужно обращаться к врачу и при необходимости удалять геморроидальные узлы.

Нужно ли делать клизму при записи на первичный прием к проктологу? Не всегда. Например, я предпочитаю проводить первичную консультацию без подготовки. При некоторых заболеваниях очищение прямой кишки может изменить визуальную картину патологии.

После родов у меня возник геморрой, никакого лечения не назначали. Прошло уже десять лет. Он то появляется, то пропадает, особого дискомфорта не доставляет, но, может быть, нужно как-то его лечить? Вероятнее всего, у вас случаются эпизоды геморроидального тромбоза, при этом окружающие ткани не воспаляются. Если это не сильно влияет на качество жизни, принимать решение об удалении узлов вы будете сами: строгих медицинских показаний для активного лечения в этом случае нет.

О какой болезни свидетельствуют гнойные светло-желтые выделения из ануса? Такие выделения могут быть при воспалении слизистой кишки, например при язвенном колите, при хроническом парапроктите. Эрозивно-язвенные процессы в прямой кишке могут появиться при аутоимунных и аллергических состояниях, они лечатся консервативно. Хронический парапроктит — это гнойно-воспалительное заболевание мягких тканей вокруг прямой кишки и ее стенки, которое сопровождается формированием свищей и гнойных полостей. Через свищевые отверстия гной выделяется на коже перианальной области или в просвете прямой кишки. Это заболевание лечится только хирургическим путем. В любом случае вам нужно записаться на прием к специалисту, который определит диагноз и подберет лечение.

Нет нормального твердого стула, очень часто понос. Питаюсь хорошо, три раза в день минимум. Делал УЗИ брюшной полости и анализы, показатели в норме. В чем может быть проблема? Вам необходимо провести инструментальное обследование желудка и толстой кишки — гастроскопию и колоноскопию. Сдать общеклинические лабораторные анализы и с этими данными обратиться за консультацией к профильному специалисту. Для начала можно к записаться к терапевту, который затем направит вас к нужному доктору.

Если в заднем проходе периодически возникает зуд, это геморрой? Анализы показали, что глистов и остриц нет. Зуд может являться одним из симптомов геморроя, но совсем не обязательным. Помимо глистных инвазий часто зуд возникает на фоне грибковых заболеваний, нарушения иннервации при патологии позвоночника, нарушений в психоэмоциональной сфере. В любом случае установить причину может профильный специалист, поэтому вам стоит прийти на прием к врачу.

После родов раз в год в течение нескольких дней бывают сильные кровотечения. Ничего не вылезает и не болит. Что делать? Установить причины кровотечения и наличие заболеваний прямой кишки вам поможет проктолог. Он проведет пальцевой осмотр прямой кишки, сделает аноскопию, ректоскопию. Также при наличии показаний вам могут сделать колоноскопию.

Как лечить запущенный геморрой после беременности? Геморроидальная болезнь имеет несколько анатомических форм и стадий. Выбор метода лечения в первую очередь зависит от этих особенностей. Также учитываются возраст, наличие сопутствующих заболеваний, особенности анатомии аноректальной области. Конкретную схему лечения можно получить только после индивидуальной консультации врача-проктолога.

У меня в роду почти у всех близких женщин был рак прямой кишки. Я очень беспокоюсь по этому поводу. Подскажите, как проверить свое здоровье в этой сфере? Самая лучшая технология диагностики — колоноскопия. Чтобы вовремя заметить патологию и начать лечение, рекомендую проходить процедуру раз в четыре-пять лет. Лечением онкопатологии толстой кишки занимаются онкологи-хирурги. Если ситуация не запущенная, лечение патологии чаще всего проходит успешно, так как белорусские специалисты компетентны в этом вопросе.