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КГК: литовская компания недоплатила в бюджет Беларуси более 2,9 млн рублей налогов

30.09.2020 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литовская коммерческая организация недоплатила в бюджет Беларуси более 2,9 млн рублей налогов от реализации белорусским субъектам хозяйствования лома цветных металлов, сообщает пресс-центр Комитета государственного контроля.

КГК: литовская компания недоплатила в бюджет Беларуси более 2,9 млн рублей налогов

Как установили работники Департамента финансовых расследований КГК, в Минске находились органы управления иностранной организации, печать и средства удаленного доступа к ее расчетному счету, здесь же проводились переговоры, подписывались и оформлялись товаросопроводительные документы относительно поставок белорусским субъектам хозяйствования лома цветных металлов и их стоимости, а также осуществлялись расходные операции по расчетному счету.

«Таким образом, на территории Беларуси было постоянное место деятельности зарегистрированной в Литве иностранной организации, через которое она на протяжении 2019 года осуществляла свою предпринимательскую деятельность и, следовательно, должна была уплачивать налоги в белорусский бюджет», — подчеркивает КГК.

Отмечается, что всего в прошлом году от предпринимательской деятельности на территории Беларуси иностранная компания получила более 9,2 млн рублей выручки.

Сумма неуплаченных в бюджет НДС и налога на прибыль превысила 2,9 млн рублей.

По данным фактам управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

«В ходе проведения следственных и других процессуальных действий изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, печати и средства управления расчетным счетом иностранной организации, подтверждающие преступную деятельность подозреваемых лиц. С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на 2 автомобиля и 5 объектов недвижимости», — сообщает КГК.

 
Теги: Минск
 
 
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Литовская коммерческая организация недоплатила в бюджет Беларуси более 2,9 млн рублей налогов от реализации белорусским субъектам хозяйствования лома цветных...
 
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