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Европейские епископы призвали к мирному разрешению политического кризиса в Беларуси
Источник материала: Навiны
Совет епископских конференций Европы (CCEE) призвал к мирному разрешению политического кризиса в Беларуси.
Кроме этого, в заявлении, принятом по итогам пленарного заседания, прошедшего в Сант-Галлене, CCEE призвал к созданию в Европе атмосферы «доверия к другим и к самой жизни», пишет
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Совет епископских конференций Европы (CCEE) призвал к мирному разрешению политического кризиса в Беларуси.
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