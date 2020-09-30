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Европейские епископы призвали к мирному разрешению политического кризиса в Беларуси

30.09.2020 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет епископских конференций Европы (CCEE) призвал к мирному разрешению политического кризиса в Беларуси.

Европейские епископы призвали к мирному разрешению политического кризиса в Беларуси
Фото pixabay.com

Кроме этого, в заявлении, принятом по итогам пленарного заседания, прошедшего в Сант-Галлене, CCEE призвал к созданию в Европе атмосферы «доверия к другим и к самой жизни», пишет DW.

 
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Совет епископских конференций Европы (CCEE) призвал к мирному разрешению политического кризиса в Беларуси.
 
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