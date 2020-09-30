|
Меган Маркл повторила культовый образ из королевской жизни
30.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл решила вспомнить королевские времена: герцогиня повторила свой культовый образ с Уимблдонского матча 2018 года.
© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Когда будни больше не укладываются в строгий королевский протокол, любое появление на публике становится настоящей неожиданностью. Вот почему недавнее выступление Маркл на женском саммите Fortune Most Powerful Women Summit - настоящий сюрприз для фанатов.
Кажется, что Маркл впала в ностальгию по былым временам: отрекшаяся герцогиня повторила свой культовый образ из "королевского гардероба".
Для нового интервью экс-актриса выбрала лаконичную рубашку в сине-белую полоску - и фанаты тут же вспомнили выход герцогини на Уимблдоне. В 2018 году экс-актриса появилась на спортивных трибунах в компании Кейт Миддлтон, после чего таблоиды предсказали им долгую и крепкую дружбу.
Новая рубашка выглядит практически так же, однако на этот раз вместо бренда Ralph Lauren в толстую полоску Маркл предпочла модель марки WNU с более тонким принтом. И пока Маркл вспоминала "королевскую молодость", Миддлтон спровоцировала
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мятежная герцогиня дала интервью в неожиданном наряде: жена принца скопировала образ, в котором блистала на Уимблдонском турнире вместе с Кейт Миддлтон.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)