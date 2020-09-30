Обольстительная и несравненная. Лучшие фотографии Моники Беллуччи

Источник материала: Sputnik Беларусь

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи отмечает сегодня 56-летие.

На протяжении многих лет Моника Беллуччи раз за разом производит фурор своими выходами в свет. Буквально накануне своего юбилея она поразила своих поклонников новым образом: появилась на Неделе моды в Париже с короткой стрижкой и в полностью черном наряде. Она вообще обожает черный и красный, а многолетняя успешная карьера модели и актрисы научила ее эффектно позировать и соблазнительно одаривать поцелуями коллег-актеров.

Модельная карьера Моники Беллуччи началась из-за финансовых нужд — девушке не хватало денег для оплаты учебы. Спустя год она переехала в модную столицу Италии и подписала контракт с одним из крупнейших модельных агентств. В скором времени Моника появилась на обложках мировых журналов.

Добившись успеха в модельном бизнесе, Моника решила сниматься в кино. Среди ее самых успешных киноработ роли в лентах "Малена", "Квартира", "Страсти Христовы" и многие другие.

На протяжении четырнадцати лет Беллуччи была замужем за актером Венсаном Касселем, у пары родилось две дочери.

В этом году СМИ обсуждали ее свежий образ и нового избранника – художника Николаса Лефевра, который младше ее на 18 лет.