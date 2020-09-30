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Задержана баскетболистка Елена Левченко
Источник материала: Tut.by
Задержана баскетболистка Елена Левченко,
Нам стало известно, что сегодня утром Елена Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее арестовали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы) и везут в Ленинский РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.
РУВД пока факт нахождения Левченко адвокату не подтвердило. О дате и времени суда пока не известно, но он не должен быть позднее чем через 72 часа.
Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в стране и за проведения повторных выборов, она также
В частности она
— Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.
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Ранее она неоднократно высказывалась против действующей власти.
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