«Месяц буду без машины». У водителей изымают авто для проверки вин-номера - как быть?

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько читателей AUTO.TUT.BY в последнее время столкнулись с ситуацией, когда их автомобили изъяли «по подозрению в видоизменении вин-номера». Что характерно, все водители так или иначе выражали перед этим свою гражданскую позицию. Пока владельцы ждут экспертизы, попытаемся разобраться, могут ли забрать, пусть и на время, машину по такому поводу.

«Слишком медленно ехали по проспекту»





Эта история произошла еще в начале сентября. По проспекту двигались три автомобиля — белого, красного и белого цветов. Проехали рядом друг с другом в трех рядах. Затем все трое были остановлены экипажем ГАИ. После короткого разбирательства на месте водителей пригласили проследовать в РУВД. Сначала претензии к ним были из-за движения без необходимости со слишком низкой скоростью. А чуть позже сотрудники милиции сообщили про подозрение в том, что вин-номер автомобилей видоизменен. Машины изъяли для проверки.

«Думаю, это из-за флага»

Другому нашему читателю позвонили на мобильный телефон, когда он был дома, а машина стояла во дворе. Сотрудник ГАИ попросил владельца спуститься, якобы автомобиль стоит на зеленой зоне.

— Машина стояла одной стороной на бордюре, но не на траве. Когда я вышел, у меня потребовали документы для составления протокола. Я ответил, что не взял их с собой, и могу просто переставить машину. Сзади в машине у меня лежал БЧБ-флаг и небольшой флажок был закреплен на багажнике. Сотрудники ГАИ начали заглядывать в салон машины и попросили открыть ее. Я заявил, что если они собираются досматривать машину, то пусть оформляют протокол досмотра.

Закончилось все поездкой в РУВД, где владельцу в итоге сообщили, что автомобиль будут изымать, так как у инспектора возникло подозрение в отношении вин-номера.

— Вот уже прошло чуть больше двух недель, но никто мне пока не позвонил и никакой информации не сообщил.

«Забрали машину, ключи и техпаспорт»

— На прошлой неделе я ехала по кольцевой вместе со своим отцом. Там был какой-то затор, машины ехали с маленькой скоростью. Где-то в районе Долгиновского тракта нас остановили сразу две машины ГАИ.

Читательница уточнила, что на ее машине висит бело-красно-белая ленточка на антенне. Сотрудники ГАИ проверили документы, выписали штраф за отсутствие техосмотра, водитель с ним согласилась. Однако после этого сотрудники ГАИ попросили проехать с ними в РУВД Центрального района, потому что они подозревают, что на автомобиле перебиты вин-номера.

— Я поинтересовалась, откуда возникло такое подозрение. Они ответили, что это подозрение у них появилось после внешнего осмотра автомобиля. Отца забрали в одну из патрульных машин, ко мне сел сотрудник ГАИ. Так и поехали — впереди машина ГАИ, сзади машина, и я посередине.

Владелицу автомобиля и ее отца продержали в РОВД около четырех часов. Расспрашивали по поводу машины.

— В итоге, когда меня уже отпустили, мне выдали акт изъятия, где было указано, что у меня забрали машину, ключ от нее, техпаспорт.

Когда и как могут изъять автомобиль для проверки вин-номера



Фото носит иллюстративный характер

— ГАИ МВД имеет право останавливать транспортные средства, самоходные машины, проверять их техническое состояние, осуществлять сверку идентификационных данных их номерных агрегатов со сведениями, указанными в регистрационных документах, — уточнили в пресс-службе МВД Беларуси, ссылаясь на Положение о ГАИ МВД, которое утверждено правительством.

Если сотрудник ГАИ обнаружил сведения, указывающие на признак преступления (например, признаки видоизменения или уничтожения маркировок номерных агрегатов, нанесенных на них изготовителем, несоответствия маркировок номерных агрегатов представленным регистрационным документам или учетным данным), то он незамедлительно информирует об этом для регистрации и реагирования оперативно-дежурную службу ОВД, составляет рапорт с изложением обстоятельств произошедшего, который докладывает начальнику ОВД.

— Непосредственно на месте обнаружения сведений, указывающих на признаки преступления, сотрудники ОВД действуют в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, — поясняют в МВД. — В частности, проводится осмотр транспортного средства, при этом принимается решение об изъятии объектов. В ходе осмотра составляется соответствующий протокол. Транспортное средство в рассматриваемом случае может быть признано вещественным доказательством.

В соответствии со статьей 96 УПК вещественными доказательствами признаются предметы, которые служили орудиями и средствами совершения преступления, или сохранили на себе следы преступления, или были объектами преступных действий, а также деньги и иные ценности, добытые преступным путем, и все другие предметы и документы, которые могут служить средствами по обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств уголовного дела, выявлению виновных либо опровержению обвинения или смягчению ответственности обвиняемого.

То есть, говоря простым языком: если инспектор ГАИ подозревает, что с вин-номером что-то не в порядке, то автомобиль могут изъять для проведения проверки. Если в ходе проверки выяснится, что с вин-номером никаких преступных действий не совершалось и он подлинный, то машину вернут.

Сколько времени занимает экспертиза вин-номера?

На сайте Государственного комитета судебных экспертиз написано, что «необходимо стремиться минимизировать сроки с момента изъятия объектов до представления их на экспертизу». Заключение экспертизы должно быть выдано не более чем через 30 дней с момента проверки.

При этом, обращает внимание адвокат Сергей Иванов, закон позволяет назначать дополнительные экспертизы при недостаточной ясности или неполноте заключения, а также в случаях возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств. То есть теоретически сроки проведения экспертизы могут превысить 30 дней.

Должен ли водитель передать еще и ключи от автомобиля?

— Нет такой нормы, которая бы предписывала изымать или не изымать их в рамках уголовного дела, — говорит адвокат Сергей Иванов. — Сотрудники органов внутренних дел могут это делать, если считают необходимым.

А если самостоятельно пройти экспертизу и возить с собой документ о том, что вин-номер не видоизменен?

— Безусловно, можно в частном порядке обратиться в комитет судебных экспертиз и получить заключение о подлинности вин-номера. Но это не является гарантией того, что автомобиль не изымут. Сотрудники ГАИ или милиции могут все равно усомниться в подлинности вин-кода и посчитать, что необходимо провести повторную экспертизу.