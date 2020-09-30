Сергею Тихановскому снова продлили срок содержания под стражей

Источник материала: Ежедневник

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Блогер, намеревавшийся участвовать в выборах президента, проведет за решеткой еще два месяца. К этому времени исполнится ровно полгода с момента, как он был задержан.

О том, что Тихановскому продлили срок содержания под стражей, сообщил телеграмм-канал «Страна для жизни ». Сообщается, что судебного заседания по данному вопросу не проводилось. По прошествии еще двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания, Тихановскоиу должны будут предъявить обвинение. В противном случае он должен быть отпущен на свободу.

«Мы осознаем, что подобное нарушение закона совершается только с одной целью - не допустить выхода на свободу человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень», - говорится в телеграмм-канале.