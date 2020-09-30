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Сергею Тихановскому снова продлили срок содержания под стражей
30.09.2020 10:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото6 100biografiy.ru
Блогер, намеревавшийся участвовать в выборах президента, проведет за решеткой еще два месяца. К этому времени исполнится ровно полгода с момента, как он был задержан.
О том, что Тихановскому продлили срок содержания под стражей, сообщил телеграмм-канал
«Мы осознаем, что подобное нарушение закона совершается только с одной целью - не допустить выхода на свободу человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень», - говорится в телеграмм-канале.
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Блогер, намеревавшийся участвовать в выборах президента, проведет за решеткой еще два месяца. К этому времени исполнится ровно полгода с момента, как он был...
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