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Портал Tut.by лишается статуса СМИ на три месяца

30.09.2020 10:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Соответствующий приказ подписал министр информации Игорь Луцкий 29 сентября.

В письме, направленном в редакцию Tut.by,  поясняется, что решение о приостановке выпуска СМИ может быть принято решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Такой иск 18 сентября в Экономический суд министерство направило. Заседание должно пройти 8 октября. Начиная с 7 августа 2020 года портал получил четыре предупреждения от Мининформа.

Tut.by поясняет, что с 1 октября продолжит работать без статуса СМИ. Регистрация интернет-ресурсов в качестве в СМИ в Беларуси добровольная. До января 2019 года Tut.by работал без этого статуса.

Регистрация в качестве СМИ дает некоторые преимущества: возможность работать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

Портал информирует своих партнеров, что будет оказывать рекламные услуги в прежнем порядке и выполнит все своих обязательства даже в случае временной блокировки ресурса.  

 
 
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Соответствующий приказ подписал министр информации Игорь Луцкий 29 сентября.
 
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