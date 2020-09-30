Портал Tut.by лишается статуса СМИ на три месяца

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Соответствующий приказ подписал министр информации Игорь Луцкий 29 сентября.

В письме, направленном в редакцию Tut.by , поясняется, что решение о приостановке выпуска СМИ может быть принято решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Такой иск 18 сентября в Экономический суд министерство направило. Заседание должно пройти 8 октября. Начиная с 7 августа 2020 года портал получил четыре предупреждения от Мининформа.

Tut.by поясняет, что с 1 октября продолжит работать без статуса СМИ. Регистрация интернет-ресурсов в качестве в СМИ в Беларуси добровольная. До января 2019 года Tut.by работал без этого статуса.

Регистрация в качестве СМИ дает некоторые преимущества: возможность работать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

Портал информирует своих партнеров, что будет оказывать рекламные услуги в прежнем порядке и выполнит все своих обязательства даже в случае временной блокировки ресурса.