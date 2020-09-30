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Портал Tut.by лишается статуса СМИ на три месяца
30.09.2020 10:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Соответствующий приказ подписал министр информации Игорь Луцкий 29 сентября.
В письме, направленном в редакцию
Tut.by поясняет, что с 1 октября продолжит работать без статуса СМИ. Регистрация интернет-ресурсов в качестве в СМИ в Беларуси добровольная. До января 2019 года Tut.by работал без этого статуса.
Регистрация в качестве СМИ дает некоторые преимущества: возможность работать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.
Портал информирует своих партнеров, что будет оказывать рекламные услуги в прежнем порядке и выполнит все своих обязательства даже в случае временной блокировки ресурса.
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Соответствующий приказ подписал министр информации Игорь Луцкий 29 сентября.
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