Мнение: обвал может быть неожиданным, хоть виден он издалека

Источник материала: Myfin

Фото: Павел Береснев, координатор KEF по связям со СМИ

Кредитный троллинг?



На днях один из белорусских банков порадовал белорусов возвратом потребительских кредитов. Правда, ставки по ним оказались заоблачными. Да и названия продуктов, вроде «социальный» рядом с которыми красуется ставка около 33%, несколько обескураживают.

Экономист, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук считает, что эти кредитные продукты не станут популярными.

– Это проявление недостатка рублевой ликвидности на фоне того, что Нацбанк, как выражаются в банковской среде, ее «зажимает». Естественно, что кредиты по таким ставкам являются во многом символическими. Возможно, кто-то и будет готов брать деньги в банке по невиданным очень давно ставкам, но по моему мнению, объем кредитования будет чрезвычайно малым. Даже для самого банка, для которого величина такой ставки покрывает закладываемые оценки рисков.

Нельзя не отметить, что в банковской сфере прекрасно понимают, что при таких высоких ставках деньги готовы брать предельно рисковые заемщики, поведение которых сложно прогнозировать.

Поэтому я предположу, что эти кредитные продукты вряд ли дадут какие-то серьезные масштабы сделок. Ими будут пользоваться те, кому срочно, во что бы то ни стало, надо получить деньги: чтобы совершить крайне необходимую покупку, или же провести «жизненно важную» сделку. Что как раз свидетельствует о ненадежности финансового положения потенциального заемщика.

В целом эти символичные для кредитного и финансового рынка предложения демонстрируют, что кредиты по приемлемым ставкам сегодня мало реальны, и рублевое кредитование может осуществляться только под такие заградительные ставки. Думаю, даже в банке понимают, что желающих взять деньги под такие проценты будет немного. Также считаю, что размер ставки – это в том числе и демонстрация неприемлемости ситуации на кредитно-депозитном рынке. Как и «говорящие» названия вкупе с размером ставок. Это яркая визуализация чрезвычайно проблемной ситуации в финансовой сфере.

Нефть не столь важна

Недавно озвученный размер потерь из-за выпадения «нефтяных» налогов впечатляет – белорусский бюджет недосчитался в этом году $400 млн. Критичны ли эти потери? По мнению эксперта – нет.

– Потери, связанные с нефтью, не самые проблемные для бюджета. Понятное дело, не из-за размера, а потому, что они закладывались в первоначально сверстанный вариант бюджета. Куда важнее то, что (согласно статистике за 7 месяцев) четко видно, что выпадение доходов идет, прежде всего, по статьям, связанным с внутренней экономической активностью.

И это большая проблема – даже у Минфина нет четкого понимания, каковыми по итогам года будут дополнительные потери. Вдобавок к нефтяным, которые были предвидимы и ожидаемы. Именно это может обусловить очень существенный рост дефицита бюджета уже по итогам этого года.

Посему потери, связанные с нефтяными доходами, безусловно важны – из-за масштаба, но это не такая большая новость, – они уже закладывались в бюджет. В отличие от иных, которые вышли на первый план сейчас, когда стало понятно, что бюджет будет куда более дефицитным, чем это ожидалось до президентских выборов, в июле.

«Спрятанные» проблемы

По словам Дмитрия Крука, успехи властей в плане «купирования» финансового кризиса не стоит преувеличивать. В октябре «спрятанные» в реальный сектор перекосы могут выстрелить убойным залпом.

– Что касается общей ситуации, то складывается впечатление, что политика властей, в первую очередь Нацбанка, отталкивается от того расчета, что немедленный, быстрый кризис в финансовой сфере они предотвратили. Отчасти с этим можно согласиться, но дело в том, что угроза кризиса не предотвращена полностью. Она лишь переведена в другую форму – перенаправлена в реальный сектор экономики.

Сейчас можно ожидать, что на фоне сворачивания кредитных программ практически всех банков будут усугубляться проблемы, связанные с финансовым состоянием фирм, занятых в различных сферах деятельности. Они будут ограничивать свою финансовую активность, урезать издержки (в том числе и зарплаты). В итоге и предприятия и люди будут сжимать свой инвестиционный спрос. Относительным плюсом можно назвать то, что этот процесс будет не обвальным, а вялотекущим.

Плохой сценарий

– В начале сентября была угроза быстрого разрастания финансовых проблем, но сейчас их трансформировали и «разлили» по реальному сектору. По моему мнению, это нельзя назвать хорошим сценарием.

Да, проблемы станут проявляться медленно, но будут неизбежно идти с накоплением, и затягивать в устойчивую депрессию. Это плавное погружение в экономический кризис, но в кризис глубокий и продолжительный.

Это постепенный переход в состояние экономической депрессии, и угроза финансового кризиса сейчас лишь временно смягчена, но не ликвидирована ни коим образом. Без вариантов – перенаправленные в реальный сектор проблемы рано или поздно, и даже скорее рано, чем поздно, дадут отклик в финансовый сектор через качество активов.

Речь о том, что если сейчас предприятиям зажимать кредитную подпитку на фоне предсказуемого проседания спроса, то их долги (которые и так во многих случаях очень проблемны) будут только ухудшаться в качестве. А возможность обслуживания их весьма и весьма сомнительна.

Что в итоге?

– Если резюмировать, то в октябре стоит ждать постепенного ухудшения экономической ситуации, но в любой момент это постепенное ухудшение может обернуться достаточно резким проявлением накопленных проблем и их «визуализацией».

