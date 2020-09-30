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«Мать беларуской революции»: итальянский Vogue опубликовал портреты Нины Багинской

30.09.2020 10:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Итальянский Vogue на своем сайте опубликовал серию портретов 73-летней Нины Багинской «The mother of Belarusian revolution» («Мать беларуской революции») фотографа Ивана Ревяко. Об этом сообщил журнал о беларуском современном искусстве Chrysalis Mag.

Веб-версией Vogue Italia пользуются тысячи фотографов: они присылают свои снимки на модерацию, чтобы впоследствии увидеть их на сайте журнала. Перед выпуском кадры просматривает главред и утверждает те, что больше подходят стилистике Vogue. Фотохудожники проходят отсев.

Иван Ревяко о съёмке портретов Нины Багинский — одном из символом беларуских протестов:

«Мы говорили не так долго, как хотелось бы. Да, если честно, особо не помню, о чем мы говорили. Что-то про яблоки, грядки, протесты, Лукашенко, снова про яблоки и грядки. Где-то под конец она рассказала, что всегда хотела иметь много детей. Я пошутил, что она бабушка беларуской революции, а она сказала «Глупасцi» и смущённо заулыбалась.

А потом говорю:

— Нина Григорьевна, что бы вы сказали беларусам, если бы знали, что вас услышат все? ⠀

Она долго готовилась, долго думала.

— Я б дзве рэчы перадала. Першае — гэта што няможна быць шчаслівым, калі чалавек не вольны. За волю сваю змагацца трэба, за зямлю, за мову, за людзей нашых змагацца трэба. Зямля і людзі вольнымі павінны быць. І шчаслівымі. А другое — гэта прыроду нашу захоўваць трэба. Каб чыста было і добра. Мы ад прыроды пайшлі, мы яе і захоўваць належныя. І перадайце ў інтэрнэце, што я кахаю ўсiх. ⠀

Так вот, интернет, передаю вам, что она нас всех любит. И обнимает нас всех — маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех беларусов — Ніна Багінская».

 
 
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Итальянский Vogue на своем сайте опубликовал серию портретов 73-летней Нины Багинской «The mother of Belarusian revolution» («Мать беларуской революции») фотографа Ивана Ревяко. Об...
 
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