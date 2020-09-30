«Когда ездил на „разборки“ — чувствовал, что живу на полную катушку» Как сделать стресс своим союзником

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта newsmuz.com

Как измерить уровень стресса и от чего он зависит? Почему на одни и те же события мы реагируем по-разному и что на самом деле беспокоит нас больше всего? Как пережить травматический опыт и выработать стрессоустойчивость — об этом на очередной встрече Клуба Про бизнес рассказала собственник Школы бизнес-коучинга Ирина Марецкая.

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— Стресса избежать невозможно, как и невозможно выработать к нему иммунитет. Но можно повысить свою стрессоустойчивость. О том, как это сделать, расскажу далее.

Но сначала давайте разберемся, как мы этот стресс получаем, как он проявляется, на что влияет и почему один вид стресса нам полезен, а другой — действует на нас разрушительно.

Итак, стресс — это неспецифическая реакция организма на предъявленные ему требования. Стресс затрагивает весь организм:



Слайд из презентации Ирины Марецкой

Вспомните или представьте себе ситуацию: вы за рулем авто, пошли на обгон и чуть разминулись со встречной фурой. Вы успели избежать столкновения, когда в последнюю секунду вернулись на свою полосу. Что с вами произошло в эти мгновения?

В первую очередь ваш организм отреагировал физиологически. У вас резко участилось сердцебиение, обострилось внимание, ваши мышцы пришли в тонус. Как только ваш мозг зарегистрировал опасность в виде фуры, ваш организм стал вырабатывать большое количество специфических гормонов (адреналин, кортизол), которые ускорили ваши реакции, мобилизовали организм. Заметьте, вы не давали организму команду, он сделал это помимо вашего сознания, автоматически. Такая реакция организма на стресс сложилась эволюционно. Благодаря ей мы еще существуем как вид. Люди не могут избежать стресса. Но и стремиться к полной свободе от стресса не стоит: это означает смерть.

А теперь давайте посмотрим, как появляется стресс и как он на нас влияет.

Происхождение стресса

В центр схемы, которую вы увидите ниже, помещен айсберг Фрейда (метафора структуры личности человека). БОльшая часть айсберга скрыта под водой (бессознательное) и приблизительно 10% айсберга находится сверху (сознание). С — это событие или стимул, которые воздействуют на нашу психику.

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Слайд из презентации Ирины Марецкой

10% айсберга, которые находятся над водой, — это наше обычное состояние: когда мы с вами спокойно разговариваем, думаем, получаем информацию, рассуждаем. Мы в равновесии. Но как только наш мозг воспринимает какое-то событие и, главное, оценивает его как угрожающее, у нас запускается реакция «борьба-бегство», и это, в свою очередь, влияет на наши эмоции и поведение.

Итак, в формировании стресса участвуют два механизма — психологический и физиологический. Психологический стресс формируется тогда, когда наша система взглядов на мир, на самого себя, на окружающих вступает в конфронтацию с происходящим событием, стрессором.

Вспомним пример с фурой. На психологическом уровне у водителя автомобиля могла быть следующая реакция: он выровнял автомобиль, заметил свои подрагивающие на руле руки и сказал сам себе: «Не уверен — не обгоняй! Надо быть аккуратнее». Еще через минуту он полностью успокоился и вскоре забыл про этот эпизод.

А могло бы быть и по-другому. Например, водитель где-то очень глубоко верит, что весь мир должен строиться так, как удобно ему. И что если это не так, то этот мир плохой и неправильный. Как в таком случае он отреагирует? Скорее всего, это будет гнев, раздражение на то, что фуры идут одна за другой, что водитель из попутного направления не уступил ему места в ряду, и из-за этого он успел вернуться на свою полосу в самый последний момент, что невозможно в этой стране нормально ездить по таким дорогам, что не понятно, куда уходят наши налоги и т.д.

Кто виноват в стрессе водителя? Он сам, его система взглядов на мир. Это как раз та часть айсберга, которая находится под водой, не осознается человеком полностью и, тем не менее, определяет его реакции на происходящее.

Интересно, что зачастую эти стрессовые события — воображаемые. Но наш мозг реагирует на них так же, как если бы они произошли прямо у нас на глазах. Мы испытываем весь соответствующий букет переживаний.



Слайд из презентации Ирины Марецкой

И вот тут — интересный момент.

Если бы событие само по себе определяло наши чувства, то при одинаковых событиях у людей были бы одинаковые чувства. Но каждый человек — уникален. Между активизирующим событием и последствиями на эмоционально-поведенческом уровне находится наша система убеждений, которая заставляет воспринимать события по-разному.

Поэтому одинаковые события для одного человека могут быть привычным делом и не влиять на его поведение и эмоциональное состояние, а для другого — становятся катастрофой.



Ирина Марецкая. Фото предоставлено автором

Как определить свою стадию стресса

На практике я часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди, заработав себе первоначальный капитал и имея полный порядок в активах, находятся в глубокой депрессии. Причина в том, что у них потерян смысл жизни, они перестали чувствовать себя живыми. Казалось бы, люди пришли в бизнес для того, чтобы получить материальное благополучие, безопасность существования. И вот они всего этого достигли. Но парадокс в том, что вместе с опасностями из их жизни ушел драйв.

Когда мы начинаем разбирать цепочку событий и я прошу человека вспомнить состояние, в котором он чувствовал себя максимально живым, он говорит: «Это было как раз в то время, когда я не спал ночами, работал 24/7, был всем должен, ездил на какие-то разборки... Тогда, да, я чувствовал себя живым».

Когда вы чувствуете вот этот драйв, чувствуете, что от вас зависит если не все, то многое — вы живете! И переживаете «хороший» стресс. А когда вы не чувствуете себя живым, когда вы истощены морально и физически, вы перешли на стадию «плохого» стресса.



Слайд из презентации Ирины Марецкой

1. Стадия тревоги или мобилизации — это прекрасная стадия. Если вы регулярно выступаете на сцене, вам знакомо это состояние. Небольшая тревога, мандраж, контролируемый страх, сопутствующие этой ситуации, абсолютно нормальны и естественны.

Я знаю, что многие руководители специально создают для своих сотрудников ситуации, в которых повышается уровень стресса, а вслед за ним и уровень их эффективности. Потому что организм мобилизуется, мыслительные процессы ускоряются, мышцы приходят в тонус, высвобождается энергия для «борьбы или бегства».

И если влияние стрессового фактора кратковременно, спустя сутки человек полностью восстанавливается. На этой стадии очень хорошо работают физические нагрузки, так как они позволяют вывести из организма остатки стресса, адреналиновые бляшки.

Но если давление на вас, на все ваши системы и органы не уменьшается, т.е. влияние стрессового фактора продолжается — вы переходите на вторую стадию.

2. Стадия адаптации. На этой стадии организм человека продолжает оставаться в мобилизованном состоянии, адаптируясь к стрессу. В зависимости от того, занимаетесь ли вы любимым делом, занимаетесь ли спортом, все ли у вас в порядке дома, вы можете пребывать на этой стадии без вреда для здоровья и 2 года, и 5 лет.

Но для этого нужно уметь балансировать свою жизнь. Продолжать правильно питаться и заниматься спортом, иметь хорошую систему поддержки (семья, друзья), иметь хорошие гены и крепкий иммунитет.

Если всего этого у вас нет или недостаточно, либо количество стресса резко увеличивается, то психика и организм могут не выдержать. Тогда незаметно для себя человек может оказаться на третьей стадии, стадии хронического истощения.

3. Стадия истощения. На этой стадии человек замечает, что старые способы совладания с жизнью больше не работают. Недостаточно просто выспаться или сходить в спортзал. Недостаточно встретиться с друзьями или семьей, съездить в отпуск.

Организм находится в такой точке, когда сон расстроен (бессонница или проблемы с засыпанием), когда общение с другими людьми затруднено постоянными конфликтами и сниженным эмоциональным фоном. Возникают постоянная раздражительность, быстрая утомляемость, появляется ощущение бессмысленности происходящего, снижается самооценка, пропадает ощущение цели.

Многие на этой стадии «глушат» себя алкоголем или наркотиками — как самыми простыми и доступными способами улучшить свое состояние. Но все становится только хуже. Потому что это непсихологические способы справиться с психологическими проблемами, они ведут «в никуда».

Когда человек истощен психически, иммунная система начинает тоже давать сбой. Гипертония, язвы желудка, гастриты, импотенция, дерматиты, аллергии — все эти заболевания зачастую имеют психогенную природу. Мы помним, что психика и физика тесно взаимосвязаны. Выход из этой стадии — полная смена образа жизни. Не все, к сожалению, оказываются готовы на это пойти.

Как определить свой уровень стресса и выработать устойчивость

Первое и самое важное, что вы должны сделать — это перестать быть жертвой. Я поясню. Многие из вас слышали про драматический треугольник Карпмана, который составляют три роли:

Жертва страдает, жалуется на жизнь. Основное переживание — беспомощность

Агрессор нападает и требует чего-то от жертвы. Основное переживание — праведный гнев

Спасатель спешит на помощь жертве, помогает, борется за справедливость. Основное переживание — всемогущество.

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Фото с сайта b17.ru

Каждый из нас хоть ненадолго, но бывает во всех ролях, но у каждого есть «любимый угол» треугольника. Например, среди нас много тех, кто находился или находится в позиции жертвы.

Однако, по мнению трансакционного аналитика Клода Штайнера, «Жертва на самом деле не так беспомощна, как себя чувствует. Спаситель на самом деле не помогает. А преследователь на самом деле не имеет обоснованных претензий». И пребывание в этом треугольнике — уже само по себе драматично. Пока люди находятся внутри, они не принимают ответственность за свою жизнь и будут продолжать испытывать стресс перманентно.

Чтобы выйти из этого треугольника, нужно понять: никто не виноват в том, какие эмоции вы переживаете.

Когда мы говорим «он меня выбесил, предал, обидел» — это не имеет смысла и это неправда.

Потому что никто не может нас обидеть, мы обижаемся сами. Никто не может нас сделать счастливыми, мы делаем это сами. Как сказал мой любимый Кьеркегор, «двери счастья открываются изнутри-наружу». Мы и только мы сами несем ответственность за те эмоции, которые испытываем.

Многим из нас знакомо состояние жертвы, мы бывали в этой позиции и, возможно, окажемся вновь. Но первое, что делает человек, решивший начать собственный бизнес, — принимает на себя ответственность за свою жизнь. А значит, покидает драматический треугольник и переходит в позицию автора своей жизни.

И это — главный шаг на пути человека, который хочет успешно применять стратегии по управлению стрессом.



Слайд из презентации Ирины Марецкой

Невозможно создать какую-то одну универсальную систему противодействия стрессу. Она для каждого человека уникальна. Но первая помощь, которую человек может оказать себе сам, выглядит так:



Слайд из презентации Ирины Марецкой

Очень важно понимать, на какие стрессовые факторы вы реагируете максимально болезненно. Это может быть: голос вашей свекрови, или ситуация, когда сын приносит очередную двойку, или визит налоговой, которая приходит к вам и требует документы, которые вы в принципе не должны предоставлять.

Не нужно думать, что мир справедлив — это опасное заблуждение. Мы каждый день выбираем для себя, что называть добром и что — злом, каждый день выбираем свет или тень. И каждый раз ответ может быть разный. Чтобы справиться со всем этим — нужно повышать стрессоустойчивость.

Постарайтесь все эти ситуации превратить каким-то образом в творчество — это один из самых мощных способов противодействия стрессу.

Универсальной стратегии управления стрессом нет, но в целом она складывается из следующих моментов:

1. Перечислите стрессы. Определите все стрессы, которые выводят вас из себя. Вам нужно очень хорошо изучить себя. Это требует тишины и прямого контакта с внутренним миром. Выписываете буквально все, что вас бесит в последнее время. И чем подробнее — тем лучше.

2. Рассортируйте эти стрессы по трем группам:

Могу остановить сам

Могу ослабить влияние на себя

Ничего не могу предпринять.

Затем сформулируйте свои действия по всем видам стресса в этих группах.

3. Подумайте над тем периодом жизни, где вы сейчас находитесь. Бегать, посещать спортзал, умеренно пить, понимать, что нужно создавать и поддерживать связи с людьми, понимать, что проще любить самому, чем ожидать, что тебя полюбят другие… Это очень важные вещи, которые в совокупности дают вам ощущение, что вы стоите твердо на земле.

Мне, например, пришлось тренировать свое мышление, чтобы прийти к тому, что стакан, заполненный водой до середины, — всегда полон. Чем? Водой и воздухом. Когда ты живешь с таким мировоззрением — любые неприятности воспринимаются не так болезненно, как могли бы.

Дух, душа, тело

Мы говорили о том, как можно быстро воздействовать на стресс, как формируются эмоции. Но человек — целостное существо, у него есть не только тело и душа, но и дух. Дух – это все, что возвышает человека над самим собой. Это то, что он способен делать со всей страстью, на которую только способен.

Кстати, что в вашей жизни вы делаете со страстью? Оказывается: не у всех людей есть ответ на этот вопрос. А ведь это то, что дает нам максимальную вовлеченность в течение нашей жизни, заряжает энергией, служит ресурсом. Ученые доказали, что если у человека есть какая-то влекущая цель, какое большое дело, ради которого он готов пожертвовать многим, он преодолевает то, что никто другой бы на его месте не смог. Его стрессоустойчивость поражает.

Вспомните тех людей, которые не сломились под грузом серьезных жизненных катастроф. За счет чего они выдержали испытания? Что держало их на плаву и давало сил идти вперед? Может быть, любовь, или великая цель, или жажда жизни? И тогда вопрос: кого любите вы, ради чего вы готовы подниматься каждое утро, и с криком «ура!» снова бежать на работу, в офис, садиться за руль?



Слайд из презентации Ирины Марецкой

Наш организм, психика и физическое состояние связаны напрямую. Начинайте перемены с тела (с основания пирамиды) — верните его в состояние умеренности. Затем выберите правильный способ реагирования на стресс, и вы его обезоружите.

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