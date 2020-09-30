Сергей Тихановский остается под стражей

Блогера Сергея Тихановского оставили под стражей еще на два месяца. Ранее правозащитники признали Тихановского политическим заключенным.

Как сообщает Telegram-канал «Страна для жизни», сторонники Тихановского уверены, что продление срока содержания под стражей сделано для того, чтобы «не допустить выхода на волю человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень».

Блогер Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Задержание произошло после появления двух женщин, которые хватали блогера за руки, а потом позвали сотрудников милиции. В итоге один из них упал, а Тихановского, который находился довольно далеко от происходящего, задержал ОМОН. Следственный комитет обвинил Тихановского и ряд других людей в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса).

Тихановского неоднократно бросали в карцер, а правозащитники признали его политзаключенным.