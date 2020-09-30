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Сергей Тихановский остается под стражей
Источник материала: БДГ
Блогера Сергея Тихановского оставили под стражей еще на два месяца. Ранее правозащитники признали Тихановского политическим заключенным.
Как
Блогер Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Задержание произошло после появления двух женщин, которые хватали блогера за руки, а потом позвали сотрудников милиции. В итоге один из них упал, а Тихановского, который находился довольно далеко от происходящего,
Тихановского неоднократно
15 мая на заседании ЦИК в регистрации кандидатом в президенты
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Блогера Сергея Тихановского оставили под стражей еще на два месяца. Ранее правозащитники признали Тихановского политическим заключенным.
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