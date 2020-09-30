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Наша нынешняя реальность: задержана лучшая баскетболистка страны Елена Левченко
Источник материала: Партизан
Задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко
Об этом сообщает телеграм-канал «Наша Нiва».
По данным издания ее отвезли в Ленинский РУВД г. Минска. Ее телефон в настоящее время выключен.
Елена Левченко – одна из участников независимого движения спортсменов SOS_BY, который осудил насилие со стороны силовиков и выходил на мирные акции протестов.
Ранее сообщалось, что на членов движение оказывается давление со стороны спортивных менеджеров.
Не исключено, что Левчено, как и некоторых других спортсменов и поддержавших протесты других знаковых людей страны, могут арестовать на сутки за "участие в несанкционированном мероприятии".
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Задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко
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