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Наша нынешняя реальность: задержана лучшая баскетболистка страны Елена Левченко

30.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко

Наша нынешняя реальность: задержана лучшая баскетболистка страны Елена Левченко
Об этом сообщает телеграм-канал «Наша Нiва».

По данным издания ее отвезли в Ленинский РУВД г. Минска. Ее телефон в настоящее время выключен.



Елена Левченко – одна из участников независимого движения спортсменов SOS_BY, который осудил насилие со стороны силовиков и выходил на мирные акции протестов. 

Ранее сообщалось, что на членов движение оказывается давление со стороны спортивных менеджеров.

Не исключено, что Левчено, как и некоторых других спортсменов и поддержавших протесты других знаковых людей страны, могут арестовать на сутки за "участие в несанкционированном мероприятии". 
 
Теги: Минск
 
 
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Задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко
 
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