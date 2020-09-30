Наша нынешняя реальность: задержана лучшая баскетболистка страны Елена Левченко

Об этом сообщает телеграм-канал «Наша Нiва».





По данным издания ее отвезли в Ленинский РУВД г. Минска . Ее телефон в настоящее время выключен.













Елена Левченко – одна из участников независимого движения спортсменов SOS_BY, который осудил насилие со стороны силовиков и выходил на мирные акции протестов.





Ранее сообщалось, что на членов движение оказывается давление со стороны спортивных менеджеров.





Не исключено, что Левчено, как и некоторых других спортсменов и поддержавших протесты других знаковых людей страны, могут арестовать на сутки за "участие в несанкционированном мероприятии".