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Арина Соболенко: условия в этом году очень сложные

30.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода во 2-й круг "Ролан Гаррос".



- Я очень довольна проведенным матчем. Я сделала все, что в моих силах, боролась за каждое очко вне зависимости от счета. Соперница играла отлично. Мы провели прекрасный матч в Нью-Йорке, и я понимала, что мне придется нелегко. Я была готова к битве.

Условия в этом году очень сложные. Сегодня не так прохладно, но перед этим было очень холодно. Однако мы не можем контролировать погоду, приходится адаптироваться. Думаю, у меня это получилось.

У меня сильные удары, но такие условия могут повлиять на всех. Ключевым моментом были не удары, а концентрация. Если я готова бороться за каждое очко, то могу доставить неприятности любой сопернице. Если этого нет, то удары уже не важны, — цитирует Соболенко официальный сайт тура.
 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода во 2-й круг "Ролан Гаррос".
 
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