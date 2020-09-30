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Известный бразильский музыкант через 22 года смог вернуться за рояль

30.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жоао Карлос Мартинс страдает от дегенеративного заболевания. Но однажды пианист получил рождественский подарок – пару бионических перчаток...

80-летний Мартинс считается одним из лучших исполнителей Баха в ХХ веке. Но со временем из-за болезней и травм девять пальцев его рук почти потеряли подвижность, и он уже не мог играть на рояле. Не помогли и многочисленные операции. Пианист окончательно перестал играть в 1998 году, сосредоточившись на работе дирижером.

Из-за проблем с координацией пальцев он не мог держать палочку и переворачивать страницы партитур во время концерта, ему приходилось все учить наизусть. Он возглавил Камерный филармонический оркестр в Сан-Паулу, много работает с юными музыкантами, в том числе из неблагополучных регионов страны. Поэтому он популярен в Бразилии.

В конце прошлого года пианист получил рождественский подарок – пару бионических перчаток. Их придумал Убиратран Коста. "Я услышал интервью маэстро, в котором он прощался с фортепиано, и подумал, может я что-то могу придумать для него. И вот, такие получились разгибательные перчатки для кистей c пружинным механизмом для каждого пальца", – рассказал он.

Маэстро начал осваивать подарок и после упорных тренировок опять может играть всеми пальцами. 

Напомним, ученым удалось придать современным протезам не только природный внешний вид, но и заставить их двигаться более естественно. Недавние тесты показали, что нервы в руках пациентов можно тренировать, чтобы улучшить контроль за движениями протезных пальцев.
 
 
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Жоао Карлос Мартинс страдает от дегенеративного заболевания. Но однажды пианист получил рождественский подарок – пару бионических перчаток...
 
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