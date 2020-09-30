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Класковский: «Равнодушие Минска к заявлениям лидеров ЕС все же напускное»

30.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический обозреватель — о результатах встречи Тихановской и Макрона.


— Французский президент пообещал Светлане Тихановской помочь в организации внутрибелорусского диалога и пригласил ее в Париж, — пишет Александр Класковский. — Двумя днями ранее Александр Лукашенко через своего пресс-секретаря уже попытался уязвить Эмманюэля Макрона за якобы чрезмерное внимание к Тихановской: «С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома».

Не будем комментировать уровень юмора. Попробуем всерьез разобраться, способны ли усилия Макрона и Европы в целом помочь разрешению глубочайшего политического кризиса, в котором оказалась Беларусь после президентских выборов 9 августа.

Показательно, что Макрон, равно как и канцлер Германии Ангела Меркель, и председатель Европейского совета Шарль Мишель, вынуждены разговаривать на белорусскую тему с хозяином Кремля. Причем не потому, что гнушаются общаться с Лукашенко. Известно, что тот просто не захотел отвечать на звонок Меркель. И вообще считает, что Западу нечего лезть в белорусские дела.

При этом равнодушие Минска к заявлениям лидеров ЕС, как видим, все же напускное. Интервью Макрона изданию Le Journal du Dimanche с призывом к Лукашенко уйти в отставку, внимание французского президента к Тихановской явно задели белорусского вождя. Через пресс-секретаря тот заметил, что «сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить “желтые жилеты”».

«Желтыми жилетами» Лукашенко троллит француза не впервые, но это слишком неуклюжая попытка перевести стрелки. Сравнивать тамошние протесты с белорусскими абсолютно некорректно: во Франции не ставят под сомнение победу Макрона на выборах.
 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель — о результатах встречи Тихановской и Макрона.
 
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