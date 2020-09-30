|
Доллар падает, российский рубль начал дорожать
Источник материала: Onliner
Доллар и евро, некоторое время дремавшие, в последние дни срочно куда-то засобирались и наперегонки карабкались по довольно крутому склону. Навстречу им катился российский рубль — а следом по привычке и наш. Сегодня новый поворот! Белорусская валютно-фондовая биржа продолжает фиксировать эту чехарду.
С утра доллар поднатужился — и потерял 0,83 копейки. Курс пока — 2,632 рубля.
Евро после вчерашнего скачка как-то обмяк. Плюс всего 0,24 копейки. Покупается и продается по 3,0864.
Российский рубль дорожает, уже плюс 0,68 копейки, стоит 3,3217 белорусского.
Во
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар и евро, некоторое время дремавшие, в последние дни срочно куда-то засобирались и наперегонки карабкались по довольно крутому склону. Навстречу им катился...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)