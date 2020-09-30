Доллар падает, российский рубль начал дорожать

Источник материала: Onliner

Доллар и евро, некоторое время дремавшие, в последние дни срочно куда-то засобирались и наперегонки карабкались по довольно крутому склону. Навстречу им катился российский рубль — а следом по привычке и наш. Сегодня новый поворот! Белорусская валютно-фондовая биржа продолжает фиксировать эту чехарду.

С утра доллар поднатужился — и потерял 0,83 копейки. Курс пока — 2,632 рубля.

Евро после вчерашнего скачка как-то обмяк. Плюс всего 0,24 копейки. Покупается и продается по 3,0864.

Российский рубль дорожает, уже плюс 0,68 копейки, стоит 3,3217 белорусского.

Во вторник доллар набрал 1,39 копейки и стал стоить 2,6403 рубля. Евро подорожал на 2,7 копейки, до 3,084. Российский рубль потерял 2,16 копейки, опустившись до 3,3149 белорусского за сотню.