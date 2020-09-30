Видео: как спасатели доставали лошадь из болота (видео)

Источник материала: Onliner

Как мы убедились, у белорусских спасателей имеются средства и время для решения очень разных задач. Помимо прочего, могут с помощью пожарного рукава спасти лошадь, намертво застрявшую в заброшенном мелиоративном канале (если на этот момент не имеется более срочных заданий). Вчера занимались этим благородным делом в Могилевской области.

Сообщение о терпящем бедствие животном поступило около полудня. Выяснилось, что у деревни Новоселки кобыла местного фермера решила перепрыгнуть канал, да увязла по самые уши. Гражданские вытащить не смогли, технику не подогнать... Подключились работники МЧС.

Понадобились рукав и сила.











