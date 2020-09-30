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Видео: как спасатели доставали лошадь из болота (видео)
Источник материала: Onliner
Как мы убедились, у белорусских спасателей имеются средства и время для решения очень разных задач. Помимо прочего, могут с помощью пожарного рукава спасти лошадь, намертво застрявшую в заброшенном мелиоративном канале (если на этот момент не имеется более срочных заданий). Вчера
Сообщение о терпящем бедствие животном поступило около полудня. Выяснилось, что у деревни Новоселки кобыла местного фермера решила перепрыгнуть канал, да увязла по самые уши. Гражданские вытащить не смогли, технику не подогнать... Подключились работники МЧС.
Понадобились рукав и сила.
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Как мы убедились, у белорусских спасателей имеются средства и время для решения очень разных задач. Помимо прочего, могут с помощью пожарного рукава спасти лошадь,...
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