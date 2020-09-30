МВД сообщает о задержании минчанина с коктейлями Молотова: «Он хотел блокировать движение» (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о том, что накануне воскресного протестного марша сотрудники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД получили информацию: 30-летний местный житель собирается принять активное участие в беспорядках. «В частности, после несанкционированного массового мероприятия намерен блокировать дорожное движение, забросав транспорт коктейлями Молотова», — пояснили в министерстве.

— Преступным планам помешали милиционеры: вечером 27 сентября минчанина задержали по пути к местам скопления людей, — отметили в МВД.

По официальной информации, в рюкзаке задержанного обнаружены две стеклянные бутылки с горючей смесью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства — более двух литров жидкостей для приготовления «снарядов».

— Задержанный признался, что к действиям его побудили призывы в деструктивных Telegram-каналах. Инструкцию по изготовлению коктейлей Молотова нашел там же. При этом четко пояснить, с какой целью собирался блокировать дороги и против кого использовать свои изделия, он не смог, — рассказали в МВД.

Там добавили, что минчанин ранее не судим, владеет торговой точкой на одном из столичных рынков.

— Сейчас он в ИВС. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки, — добавили в Министерстве внутренних дел.