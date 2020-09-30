ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД сообщает о задержании минчанина с коктейлями Молотова: «Он хотел блокировать движение» (видео)

30.09.2020 10:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о том, что накануне воскресного протестного марша сотрудники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД получили информацию: 30-летний местный житель собирается принять активное участие в беспорядках. «В частности, после несанкционированного массового мероприятия намерен блокировать дорожное движение, забросав транспорт коктейлями Молотова», — пояснили в министерстве.

— Преступным планам помешали милиционеры: вечером 27 сентября минчанина задержали по пути к местам скопления людей, — отметили в МВД.

По официальной информации, в рюкзаке задержанного обнаружены две стеклянные бутылки с горючей смесью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства — более двух литров жидкостей для приготовления «снарядов».

— Задержанный признался, что к действиям его побудили призывы в деструктивных Telegram-каналах. Инструкцию по изготовлению коктейлей Молотова нашел там же. При этом четко пояснить, с какой целью собирался блокировать дороги и против кого использовать свои изделия, он не смог, — рассказали в МВД.

Там добавили, что минчанин ранее не судим, владеет торговой точкой на одном из столичных рынков.

— Сейчас он в ИВС. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки, — добавили в Министерстве внутренних дел.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД сообщили о том, что накануне воскресного протестного марша сотрудники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД получили информацию: 30-летний местный житель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Утром была задержана баскетболистка Елена Левченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика