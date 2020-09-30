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Утром была задержана баскетболистка Елена Левченко

30.09.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эту информацию утром распространила «Наша Нiва». Спортсменку, некогда представлявшую Беларусь в женской НБА, доставили в Ленинское РУВД. Друзья Елены отмечают, что она успела позвонить своему адвокату Михаилу Кирилюку. Левченко задержали в связи с участием в несанкционированных митингах.

Левченко состояла в Свободном объединении спортсменов. Активно выступала против насилия. Посещала воскресные марши.

«Сегодня утром Елена Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы) и везут в Ленинское РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях, — говорится в заявлении Свободного объединения спортсменов. — РУВД пока факт нахождения Левченко адвокату не подтвердило. О дате и времени суда пока не известно, но он не должен быть позднее чем через 72 часа».

Мы обратились в ГУВД Минска. Его официальный представитель Наталья Ганусевич сказала, что уточняет информацию по Левченко.

 
Теги: Минск
 
 
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Эту информацию утром распространила «Наша Нiва». Спортсменку, некогда представлявшую Беларусь в женской НБА, доставили в Ленинское РУВД. Друзья Елены отмечают, что...
 
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