Утром была задержана баскетболистка Елена Левченко

Источник материала: Onliner

Эту информацию утром распространила «Наша Нiва». Спортсменку, некогда представлявшую Беларусь в женской НБА, доставили в Ленинское РУВД. Друзья Елены отмечают, что она успела позвонить своему адвокату Михаилу Кирилюку. Левченко задержали в связи с участием в несанкционированных митингах.

Левченко состояла в Свободном объединении спортсменов. Активно выступала против насилия. Посещала воскресные марши.

«Сегодня утром Елена Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы) и везут в Ленинское РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях, — говорится в заявлении Свободного объединения спортсменов. — РУВД пока факт нахождения Левченко адвокату не подтвердило. О дате и времени суда пока не известно, но он не должен быть позднее чем через 72 часа».

Мы обратились в ГУВД Минска. Его официальный представитель Наталья Ганусевич сказала, что уточняет информацию по Левченко.