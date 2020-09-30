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Темную тему для «Google Карт» начали выкатывать на Android
Источник материала: Onliner
Стоит отметить, что в приложении всегда был автоматический ночной режим. Он работал только в режиме навигации после заката солнца или при въезде в тоннель.
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Как сообщают отдельные пользователи, на Android начали выкатывать обновление для «Google Карт» с темной темой. Обновленное приложение версии 10.51.1 поступает на смартфоны...
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