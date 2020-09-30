ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Темную тему для «Google Карт» начали выкатывать на Android

30.09.2020 10:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Стоит отметить, что в приложении всегда был автоматический ночной режим. Он работал только в режиме навигации после заката солнца или при въезде в тоннель.

Туристический навигатор Garmin eTrex 10
3 отзыва
экран: монохромный 2.2''
299 р.
8 предложений
Сравнить эти товары →
Туристические навигаторы в Каталоге Onliner
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщают отдельные пользователи, на Android начали выкатывать обновление для «Google Карт» с темной темой. Обновленное приложение версии 10.51.1 поступает на смартфоны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жилье в Минске продолжает дешеветь. На вторичном рынке установился рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика