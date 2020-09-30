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Жилье в Минске продолжает дешеветь. На вторичном рынке установился рекорд

30.09.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За последнюю неделю, по подсчетам специалистов рынка недвижимости, жилье на вторичке потеряло в цене 0,4%. Таким образом, стоимость «квадрата» составила $1380. Это самая низкая цена за 11 месяцев. Такая информация прозвучала в эфире Белтелерадиокомпании.

Новостройки тоже подешевели — за неделю «квадрат» скинул в цене 0,3%. В итоге квадратный метр на первичном рынке сегодня стоит $1316, а разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил $64.

В то же время доллар по отношению к белорусскому рублю с начала этого года подорожал примерно на 51 копейку. График изменения курса белорусского рубля по отношению к доллару сегодня выглядит так:

Жилье в Минске продолжает дешеветь. На вторичном рынке установился рекорд

 
 
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За последнюю неделю, по подсчетам специалистов рынка недвижимости, жилье на вторичке потеряло в цене 0,4%. Таким образом, стоимость «квадрата» составила $1380. Это...
 
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