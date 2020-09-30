ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В аэропорту «Минск» задержали Елену Левченко, которая собиралась вылететь на плановое лечение

30.09.2020 10:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня утром в национальном аэропорту «Минск» была задержана баскетболистка Елена Левченко.

В аэропорту «Минск» задержали Елену Левченко, которая собиралась вылететь на плановое лечение

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, спортсменка «позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее арестовали в Аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы) и везут в Ленинский РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях».

В милиции факт нахождения Левченко адвокату не подтвердили.

О дате и времени суда пока не известно, но он не должен быть позднее чем через 72 часа.

БФСС просит всех неравнодушных «поддержать наших спортсменов и собраться у стен Ленинского РУВД».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром в национальном аэропорту «Минск» была задержана баскетболистка Елена Левченко.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД сообщает о задержании минчанина с коктейлями Молотова: «Он хотел блокировать движение» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика