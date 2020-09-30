|
В аэропорту «Минск» задержали Елену Левченко, которая собиралась вылететь на плановое лечение
Источник материала: Навiны
Сегодня утром в национальном аэропорту «Минск» была задержана баскетболистка Елена Левченко.
Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, спортсменка «позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее арестовали в Аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы) и везут в Ленинский РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях».
В милиции факт нахождения Левченко адвокату не подтвердили.
О дате и времени суда пока не известно, но он не должен быть позднее чем через 72 часа.
БФСС просит всех неравнодушных «поддержать наших спортсменов и собраться у стен Ленинского РУВД».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром в национальном аэропорту «Минск» была задержана баскетболистка Елена Левченко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)