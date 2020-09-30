ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: киберактивисты пошли в атаку на госструктуры

30.09.2020 10:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В последнее время в Беларуси заметно активизировались киберпреступники, атакующие интернет-ресурсы различных госструктур с целью модификации их содержимого, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

МВД: киберактивисты пошли в атаку на госструктуры
Иллюстрация pixabay.com

«Однако если предыдущие атаки носили ярко выраженный характер демонстрации своих амбиций и возможностей, то на днях киберактивисты перешли к серьезным преступлениям против информационной безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечают в МВД, на официальные почтовые ящики госорганизаций стали массово рассылать электронные письма с вредоносным вложением, замаскированным под срочный документ.

«Выполнив предложенное действие, пользователь инфицирует компьютер и тем самым ставит под угрозу как свои персональные данные, так и служебную информацию всей организации», — обращают внимание в Министерстве внутренних дел.

Специалисты управления «К» МВД, которое занимается раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, призвали не использовать служебную почту в личных целях и наоборот — личный почтовый ящик в служебных целях.

Следует отметить, что за последний месяц хакеры взломали сайты нескольких белорусских ведомств и госструктур. В том числе в начале сентября был предположительно взломан сайт МВД.

В пресс-службе МВД тогда сообщили, что сайт не работает по техническим причинам, и не исключали хакерскую атаку.

Вечером 26 сентября неизвестные взломали онлайн-вещание телеканалов НГТРК и ОНТ. На телеканале «Беларусь 1» во время новостной программы «Панорама» появились кадры насилия силовиков над участниками акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время в Беларуси заметно активизировались киберпреступники, атакующие интернет-ресурсы различных госструктур с целью модификации их содержимого,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мать беларуской революции»: итальянский Vogue опубликовал портреты Нины Багинской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика