МВД: киберактивисты пошли в атаку на госструктуры

В последнее время в Беларуси заметно активизировались киберпреступники, атакующие интернет-ресурсы различных госструктур с целью модификации их содержимого, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.



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«Однако если предыдущие атаки носили ярко выраженный характер демонстрации своих амбиций и возможностей, то на днях киберактивисты перешли к серьезным преступлениям против информационной безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечают в МВД, на официальные почтовые ящики госорганизаций стали массово рассылать электронные письма с вредоносным вложением, замаскированным под срочный документ.

«Выполнив предложенное действие, пользователь инфицирует компьютер и тем самым ставит под угрозу как свои персональные данные, так и служебную информацию всей организации», — обращают внимание в Министерстве внутренних дел.

Специалисты управления «К» МВД, которое занимается раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, призвали не использовать служебную почту в личных целях и наоборот — личный почтовый ящик в служебных целях.

Следует отметить, что за последний месяц хакеры взломали сайты нескольких белорусских ведомств и госструктур. В том числе в начале сентября был предположительно взломан сайт МВД.

В пресс-службе МВД тогда сообщили, что сайт не работает по техническим причинам, и не исключали хакерскую атаку.

Вечером 26 сентября неизвестные взломали онлайн-вещание телеканалов НГТРК и ОНТ. На телеканале «Беларусь 1» во время новостной программы «Панорама» появились кадры насилия силовиков над участниками акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов.