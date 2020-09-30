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Милиция задержала минчанина с коктейлями Молотова - видео
30.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотрудники милиции задержали в белорусской столице мужчину с коктейлями Молотова, сообщили в МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Преступным планам помешали милиционеры: вечером 27 сентября минчанина задержали по пути к местам скопления людей. В рюкзаке у него находились стеклянные бутылки с горючей смесью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства – более двух литров жидкостей", - рассказали Sputnik в МВД.
Там уточнили, что минчанин ранее не судим, владеет торговой точкой на одном из столичных рынков. Сейчас он находится в ИВС.
"Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки", - уточнили в МВД.
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Информацию о том, что мужчина собирается выйти на протестную акцию, сообщили в ГУБОПиК - его задержали по пути в центр города.
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