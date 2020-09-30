Милиция задержала минчанина с коктейлями Молотова - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники милиции задержали в белорусской столице мужчину с коктейлями Молотова, сообщили в МВД.

Накануне воскресного протестного марша сотрудники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД получили информацию о том, что 30-летний местный житель собирается принять участие в беспорядках. Оперативников уведомили, что он после несанкционированного массового мероприятия намерен блокировать дорожное движение, забросав транспорт коктейлями Молотова.

"Преступным планам помешали милиционеры: вечером 27 сентября минчанина задержали по пути к местам скопления людей. В рюкзаке у него находились стеклянные бутылки с горючей смесью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства – более двух литров жидкостей", - рассказали Sputnik в МВД.

Там уточнили, что минчанин ранее не судим, владеет торговой точкой на одном из столичных рынков. Сейчас он находится в ИВС.

"Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки", - уточнили в МВД.

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