Под ледниками на Марсе нашли систему соленых озер

Источник материала: Tut.by

Орбитальный зонд Mars Express обнаружил под южной полярной ледовой шапкой Марса десятки соленых озер. Это указывает на то, что на Красной планете могут существовать и другие водоемы. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на статью в научном журнале Nature Astronomy . Об этом рассказывает и ТАСС .



Фото: ANSA

«Мы повторно проанализировали данные, которые прибор MARSIS собрал во время изучения южной полярной шапки Марса. Этот анализ подтвердил, что в окрестностях области Ultima Scopuli есть подледные водоемы, и указал, что в соседних регионах есть аналогичные озера. Мы предполагаем, что они заполнены густым рассолом из перхлоратов, которые, предположительно, периодически возникают в приполярных регионах планеты», — пишут ученые.

За последние десять лет планетологи открыли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны пресной воды. В теории в ней могла зародиться жизнь земного типа. Ученые считают, что в них было примерно столько же воды, как и в земном Северном Ледовитом океане.

С другой стороны, пока неясно, куда эти запасы влаги исчезли и есть ли вода в жидком виде на Марсе сейчас. За последние годы приборы зондов MRO, Mars Express и Mars Odyssey нашли сразу несколько потенциальных следов существования своеобразных «ручьев из рассола» и других форм жидкостей на Марсе. Однако их природа пока остается предметом споров среди планетологов.

В частности, два года назад группа ученых под руководством Роберто Оросеи, планетолога из Национального астрофизического института Италии, нашла первые следы существования водоемов, которые скрыты под несколькими сотнями метров льда на южном полюсе Марса. Эти заявления вызвали множество споров среди астрономов. Поэтому Оросеи и его коллеги повторно проверили данные с инструментов зонда Mars Express.

Скрытые водные богатства Марса

В своем анализе исследователи опирались на те же методы, которые используют при изучении подледных водоемов в Антарктике, Гренландии и Арктике. Астрономы проверили все факты, которые могли бы объяснить происхождение сигналов с MARSIS с другой стороны, а также попытались выяснить природу найденных ими водоемов.

Проанализировав характер распределения предположительно «мокрых» и «сухих» участков льда, Оросеи и его коллеги пришли к выводу, что их первоначальные предположения были верными. У подножия южной полярной шапки Марса действительно скрываются подледные водоемы, в которых есть значительные запасы жидкой воды.

Вдобавок ученые нашли следы существования аналогичных озер и за пределами области Ultima Scopuli — серии впадин и крутых склонов на окраинах южной ледовой шапки, где должен был сесть зонд Mars Polar Surveyor, погибший в 1999 году при спуске на Марс из-за сбоя в работе двигателей. Точные размеры и свойства этих водоемов астрономы не смогли узнать из-за недостаточной разрешающей способности MARSIS.

При этом характер отражения радиоволн от поверхности этих подледных озер, по мнению Оросеи и его коллег, говорит в пользу того, что они заполнены не чистой водой, а густым рассолом, состоящим из перхлоратов — соединений хлора, которые часто встречаются в марсианском грунте. При достаточно высокой концентрации раствор перхлоратов не замерзает даже при температурах не выше -60...70 °С. Это может объяснять, почему эти подледные водоемы существуют и сейчас.

Открытие этих озер, как считают исследователи, говорит в пользу того, что на Марсе могут существовать и другие скопления жидкой воды. Кроме того, это значительно повышает шансы того, что на Красной планете до сих пор может существовать жизнь, которая приспособилась к обитанию в столь экстремальных условиях.