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Взялись за гречку. Цены будут сдерживать до конца года
Источник материала: Myfin
«Коллегия ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на гречневую крупу в стране. Уровень максимальной торговой надбавки будет ограничен – 25%. Это поможет сдержать рост цен на продукт», – написала Малкина в Facebook.
Она уточнила также, что срок госрегулирования продлен по 31 декабря включительно.
Что это значит?
Как
Впоследствии ЕЭК несколько раз согласовывала продление данной меры. Действие предыдущего постановления МАРТ истекло 30 сентября текущего года.
Госрегулирование предусматривает ограничение оптовой надбавки в пределах 10% и предельной розничной надбавки на уровне 25%.
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник согласовала продление срока госрегулирования цен на гречневую крупу в Беларуси до 31 декабря текущего...
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