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Взялись за гречку. Цены будут сдерживать до конца года

30.09.2020 11:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Коллегия ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на гречневую крупу в стране. Уровень максимальной торговой надбавки будет ограничен – 25%. Это поможет сдержать рост цен на продукт», – написала Малкина в Facebook.

Она уточнила также, что срок госрегулирования продлен по 31 декабря включительно.

Что это значит?

Как сообщалось, временное госрегулирование цен на гречневую крупу в Беларуси было введено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с 1 ноября 2019 года. Решение было принято для пресечения необоснованного завышения цен на нее в связи с уменьшением урожая этой культуры в странах, являющихся ключевыми поставщиками.

Впоследствии ЕЭК несколько раз согласовывала продление данной меры. Действие предыдущего постановления МАРТ истекло 30 сентября текущего года.

Госрегулирование предусматривает ограничение оптовой надбавки в пределах 10% и предельной розничной надбавки на уровне 25%.

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник согласовала продление срока госрегулирования цен на гречневую крупу в Беларуси до 31 декабря текущего...
 
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