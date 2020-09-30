«Это уже не клуб «боевой пенсионер». Как Тихановская уничтожила имидж «колхоза», который был у Беларуси 26 лет

Источник материала: KYKY

Вчера Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции. А Александра Зверева, член инициативной группы при штабе Виктора Бабарико, девушка Эдуарда Бабарико, написала пост о том, почему Светлана – лидер, за которого не стыдно впервые за 26 лет. Цитируем его полностью .

«Светлана Тихановская встретилась с Эммануэлем Макроном. Внезапно в глаза бросилась именно визуальная часть этого действа, а именно: встречи Светланы с лидерами ЕС выглядят как встречи настоящие — такие, какими им быть положено.

Сравните фотографии со встречи Светланы с Эммануэлем с фотоотчетом дружеских посиделок клуба «боевой пенсионер»: два развалившихся в креслах тела — один в позе «братка», принимающего решение — непонятно даже, он лучезарного слушает, или отжать Аляску мечтает, другой — в позе умоляющей, просящей. «Валодзя.. ты ж мне как брат»; «с одной стороны — народу придется обои есть, с другой — Аляска наша».

Как у нас обычно происходит? Смотришь на представителей беларуского шоубизнеса — и тебе стыдно. Смотришь на палаточные города и унитазы, которые катятся на МАЗе по проспекту во время парада в честь дня победы, — и тебе стыдно. Заходишь в ЦУМ, в центральный, к слову, универмаг, и созерцаешь длинные ряды ассортимента от ведущих производителей белорусского легпрома — фланелевые халаты в фруктово-овощную расцветку, костюмы, в которых врага хоронить не пожелаешь. Самое ужасное, мы к этому привыкли: что в Париже — Lafayette, в Лондоне — Harrods, Московский ЦУМ — это скопление мировых брендов, а в Минске — пластиковые тазы и бобровые шапки.

«Купляйце беларускае» у вас с чем ассоциируется? С беларускими дизайнерами? Нет, потому что государство их не поддерживает. То ли дело халаты в клубнику или поделки из соломы. Не стыдно только за беларуских спортсменов, потому что их достижения безусловные. Это не сестры Груздевы, и не Дорофеева. Время, сила и скорость — их не нарисуешь. Спеть под фанеру можно, а как в длину прыгнуть?

Вот недавний пример: пригласили Стефанию Соколову спеть на ябатьковском мероприятии, а Стефания отказалась. Ябатьки что делают? Берут какую-то неизвестную девочку, которая «выступает» на концерте вместо Стефании — открывает рот под ее вокал. У меня к вам, господа, вопрос хороший: Герасименю тоже замените?

Возвращаясь к чувству испанского стыда, которое беларуса неизменно преследует, хочу сказать, что избавляться от него — невероятно приятно. Смотреть на лидера, который представляет твою страну и народ и, как и положено лидеру, говорит грамотно, выглядит прекрасно, не «тыкает» и никакой чуши про американские спутники не порет — удивительное и неведомое до нынешних времен удовольствие. Непривычно даже: смотришь, и тебе не то что не стыдно — ты горд. Потому что Светлане трех месяцев хватило для того, что Лукашенко за 26 лет не удалось.

Кстати, забавный факт: у Лукашенко вся риторика базируется на фразах «нас не нагнут»; «нас не поставят на колени». Мне вот всегда было интересно — это вообще как? К кому обратиться? К Фрейду? Или к человеку, который знает кое-что о том, как должна выглядеть коммуникация со стороны официального лица? Мы от этого привыкли абстрагироваться, но этот человек вроде как страну представлял. 26 лет. Подряд».