«Преступления против человечества». На Лукашенко подали в Международный уголовный суд в Гааге

Источник материала: KYKY

На Александра Лукашенко подали петицию в Международный уголовный суд в Гааге. Это следует из пресс-релиза, полученного редакцией KYKY.

Обращение подписали больше 37 тысяч из 102 стран мира. Петицию создали как ответ на «захват власти в Беларуси Александром Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020-го, жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против беларусов».

«Мы, беларусы заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко.

Мы призываем Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко за преступления против человечества», — говорят авторы обращения.

Но есть важное «но»

Как пояснил нам политический обозреватель Артем Шрайбман, «у МУС в Гааге нет юрисдикции по Беларуси». Когда-то наша страна решила не подписывать а Римский Статут, поэтому сейчас суд в Гааге не имеет права судить граждан Беларуси, в том числе и Лукашенко. Артем говорит, что писать в международный суд — «это как писать в межгалактический комитет добра».