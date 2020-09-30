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В аэропорту задержана баскетболистка Елена Левченко

30.09.2020 11:29 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Известная баскетболистка была задержана в аэропорту перед вылетом на плановое лечение. Сейчас ее телефон недоступен.

Как сообщает «Наша Нива», Елена Левченко задержали в аэропорту перед вылетом на реабилитацию и лечение, о чем свидетельствовали официальные бумаги, имеющиеся у спортсменки. Баскетболистка успела позвонить своему адвокату Михаилу Кирилюку и рассказала, что ее везут из аэропорта в Ленинский РУВД, обвиня в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Телефон известной спортсменки сейчас недоступен, а адвокату не удалось подтвердить информацию о ее местонахождении.

Напомним, что Елена Левченко неоднократно осуждала насилие со стороны силовиков и высказывалась за проведение новых выборов. Она является членом Свободного объединения спортсменов Беларуси, подписавших открытое письмо к власти с требованием прекратить пытки. Левченко также открыто посещала вместе с другими спортсменами воскресные марши в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Известная баскетболистка была задержана в аэропорту перед вылетом на плановое лечение. Сейчас ее телефон недоступен.
 
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