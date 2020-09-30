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В аэропорту задержана баскетболистка Елена Левченко
Источник материала: БДГ
Известная баскетболистка была задержана в аэропорту перед вылетом на плановое лечение. Сейчас ее телефон недоступен.
Как
Напомним, что Елена Левченко неоднократно осуждала насилие со стороны силовиков и высказывалась за проведение новых выборов. Она является членом Свободного объединения спортсменов Беларуси, подписавших открытое письмо к власти с требованием прекратить пытки. Левченко также открыто посещала вместе с другими спортсменами воскресные марши в Минске.
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Известная баскетболистка была задержана в аэропорту перед вылетом на плановое лечение. Сейчас ее телефон недоступен.
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