В аэропорту задержана баскетболистка Елена Левченко

Известная баскетболистка была задержана в аэропорту перед вылетом на плановое лечение. Сейчас ее телефон недоступен.

Как сообщает «Наша Нива», Елена Левченко задержали в аэропорту перед вылетом на реабилитацию и лечение, о чем свидетельствовали официальные бумаги, имеющиеся у спортсменки. Баскетболистка успела позвонить своему адвокату Михаилу Кирилюку и рассказала, что ее везут из аэропорта в Ленинский РУВД, обвиня в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Телефон известной спортсменки сейчас недоступен, а адвокату не удалось подтвердить информацию о ее местонахождении.

Напомним, что Елена Левченко неоднократно осуждала насилие со стороны силовиков и высказывалась за проведение новых выборов. Она является членом Свободного объединения спортсменов Беларуси, подписавших открытое письмо к власти с требованием прекратить пытки. Левченко также открыто посещала вместе с другими спортсменами воскресные марши в Минске.