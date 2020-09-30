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Нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

30.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 году. Об этом сообщает Bloomberg.



Аналитики Total уверены, что мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности, природный газ. В компании считают, что этот вид топлива будет играть ключевую на мировом рынке.

Также к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20%.

Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.
 
 
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Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 году. Об этом сообщает Bloomberg.
 
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