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«Квартал 95» отменил концерты в Беларуси
Источник материала: Партизан
Решение об отмене выступлений украинские артисты объяснили текущими событиями в стране.
Студия «Квартал 95» заявила, что отменяет запланированные на ноябрь этого года концерты в Беларуси.
Об этом сказано в сообщении Квартала в Instagram.
Решение об отмене выступлений артисты объяснили текущими событиями в мире и стране.
В Беларуси восьмую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Лукашенко.
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Решение об отмене выступлений украинские артисты объяснили текущими событиями в стране.
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