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Меркель: Германия не признает избрание Лукашенко

30.09.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Канцлер Германии Меркель, выступая сегодня в Бундестаге, заявила, что Германия не признает избрание Лукашенко, и подтвердила, что встретится с Тихановской. Об этом сообщает «РИА Новости».

Меркель призвала Лукашенко вступить в диалог с оппозицией и прекратить насилие против ее представителей и активистов.

«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно — ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», — заявила Меркель.

Также она подтвердила, что встретится с Тихановской. Уточнила: «Когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим».

 
 
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Канцлер Германии Меркель, выступая сегодня в Бундестаге, заявила, что Германия не признает избрание Лукашенко, и подтвердила, что встретится с Тихановской. Об этом...
 
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