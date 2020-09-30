Спустя два года спонсоры Atari VCS наконец получат консоль

Источник материала: Onliner

Больше двух лет и несколько переносов случилось после оригинального анонса приставки Atari VCS. Разработчики заверяют, что вскоре все спонсоры, которые вложились в производство через краудфандинговую платформу Indiegogo, начнут получать первые консоли. Atari заверяет, что первая серийная партия проходит «последнюю полировку».

Компания также опубликовала фотографии с фабрики, где собирают консоли.





Деньгами Atari поддержали почти 12 000 человек. Ее представили в июне 2017 года, а предварительные заказы начались в мае 2018 года.

Atari VCS — ретроконсоль, предназначенная для запуска игр с Atari 2600 с помощью эмуляции. Приставка работает на Linux.



