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Спустя два года спонсоры Atari VCS наконец получат консоль
Источник материала: Onliner
Больше двух лет и несколько переносов случилось после оригинального анонса приставки Atari VCS. Разработчики заверяют, что вскоре все спонсоры, которые вложились в производство через краудфандинговую платформу Indiegogo, начнут получать первые консоли. Atari заверяет, что первая серийная партия проходит «последнюю полировку».
Компания также опубликовала фотографии с фабрики, где собирают консоли.
Деньгами Atari поддержали почти 12 000 человек. Ее представили в июне 2017 года, а предварительные заказы начались в мае 2018 года.
Atari VCS — ретроконсоль, предназначенная для запуска игр с Atari 2600 с помощью эмуляции. Приставка работает на Linux.
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Больше двух лет и несколько переносов случилось после оригинального анонса приставки Atari VCS. Разработчики заверяют, что вскоре все спонсоры, которые вложились в...
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