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Спустя два года спонсоры Atari VCS наконец получат консоль

30.09.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Больше двух лет и несколько переносов случилось после оригинального анонса приставки Atari VCS. Разработчики заверяют, что вскоре все спонсоры, которые вложились в производство через краудфандинговую платформу Indiegogo, начнут получать первые консоли. Atari заверяет, что первая серийная партия проходит «последнюю полировку».

Компания также опубликовала фотографии с фабрики, где собирают консоли.

Спустя два года спонсоры Atari VCS наконец получат консоль

Деньгами Atari поддержали почти 12 000 человек. Ее представили в июне 2017 года, а предварительные заказы начались в мае 2018 года.

Atari VCS — ретроконсоль, предназначенная для запуска игр с Atari 2600 с помощью эмуляции. Приставка работает на Linux.

Спустя два года спонсоры Atari VCS наконец получат консоль

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Больше двух лет и несколько переносов случилось после оригинального анонса приставки Atari VCS. Разработчики заверяют, что вскоре все спонсоры, которые вложились в...
 
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