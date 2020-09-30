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Новые Logan и Sandero полностью рассекретили
Источник материала: Onliner
Компания Dacia уже публиковала первые фотографии бюджетного семейства Logan/Sandero третьего поколения. И вот наконец концерн Renault полностью рассекретил новинку, показав заодно и первое изображение интерьера. Отметим, что речь пока идет о европейской версии Logan/Sandero.
Список доступных кузовов не изменился. Покупатели смогут выбрать между седаном (Logan) и хетчбэком (Sandero). 5-дверная модификация имеет еще кроссверсию Stepway. В экстерьере прослеживаются корни уходящей модели, но дизайнеры постарались сделать автомобиль более обтекаемым и современным. Значительно изменился угол наклона лобового стекла, а по бокам появились интересные выштамповки в районе дверей.
В оптике применяются красивые Y-образные ходовые огни (LED). Dacia Sandero сзади теперь смотрится как вполне себе «небюджетная» модель. Есть даже сходства с Clio предыдущего поколения. Габаритная длина Logan составляет 4396 мм, ширина — 1848 мм, а высота — 1501 мм. Автомобиль стал длиннее, шире и ниже предшественника.
Создатели обещают, что в автомобиле будет просторнее. Особенно прибавку дополнительных «сэ-мэ» заметят пассажиры второго ряда. Объем багажника у седана составляет 528 литров. Показатель хетчбэка — 328 литров.
Как и ожидалось, новые Logan и Sandero переехали на современную архитектуру CMF-B. Это позволило создателям сделать модель более безопасной. Например, в списке оборудования появился ассистент экстренного торможения. Потенциально автомобиль может получить даже систему удержания полосы и другие «автономные» технологии. По умолчанию на бюджетные Dacia ставится аж шесть подушек безопасности.
Базовым мотором в Европе выступит 1-литровый турбомотор мощностью 65 л. с. Он оснащается 5-МКП. Будет и 90-сильный вариант этого же двигателя (уже с 6-МКП или вариатором). В ЕС предложат 1-литровый мотор, работающий как на бензине, так и на пропане-бутане (100 л. с.). У нас Logan и Sandero продаются под брендом Renault, и смену поколений данного семейства пока не анонсировали. Список доступных силовых агрегатов в ТС будет отличаться от европейского.
синий, минивэн, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
серый, минивэн, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
синий, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
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Компания Dacia уже публиковала первые фотографии бюджетного семейства Logan/Sandero третьего поколения. И вот наконец концерн Renault полностью рассекретил новинку, показав...
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