ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые Logan и Sandero полностью рассекретили

30.09.2020 11:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Dacia уже публиковала первые фотографии бюджетного семейства Logan/Sandero третьего поколения. И вот наконец концерн Renault полностью рассекретил новинку, показав заодно и первое изображение интерьера. Отметим, что речь пока идет о европейской версии Logan/Sandero.

Новые Logan и Sandero полностью рассекретили

Список доступных кузовов не изменился. Покупатели смогут выбрать между седаном (Logan) и хетчбэком (Sandero). 5-дверная модификация имеет еще кроссверсию Stepway. В экстерьере прослеживаются корни уходящей модели, но дизайнеры постарались сделать автомобиль более обтекаемым и современным. Значительно изменился угол наклона лобового стекла, а по бокам появились интересные выштамповки в районе дверей.

Новые Logan и Sandero полностью рассекретили

В оптике применяются красивые Y-образные ходовые огни (LED). Dacia Sandero сзади теперь смотрится как вполне себе «небюджетная» модель. Есть даже сходства с Clio предыдущего поколения. Габаритная длина Logan составляет 4396 мм, ширина — 1848 мм, а высота — 1501 мм. Автомобиль стал длиннее, шире и ниже предшественника.

Новые Logan и Sandero полностью рассекретили

Создатели обещают, что в автомобиле будет просторнее. Особенно прибавку дополнительных «сэ-мэ» заметят пассажиры второго ряда. Объем багажника у седана составляет 528 литров. Показатель хетчбэка — 328 литров.

Новые Logan и Sandero полностью рассекретили

Как и ожидалось, новые Logan и Sandero переехали на современную архитектуру CMF-B. Это позволило создателям сделать модель более безопасной. Например, в списке оборудования появился ассистент экстренного торможения. Потенциально автомобиль может получить даже систему удержания полосы и другие «автономные» технологии. По умолчанию на бюджетные Dacia ставится аж шесть подушек безопасности.

Новые Logan и Sandero полностью рассекретили

Базовым мотором в Европе выступит 1-литровый турбомотор мощностью 65 л. с. Он оснащается 5-МКП. Будет и 90-сильный вариант этого же двигателя (уже с 6-МКП или вариатором). В ЕС предложат 1-литровый мотор, работающий как на бензине, так и на пропане-бутане (100 л. с.). У нас Logan и Sandero продаются под брендом Renault, и смену поколений данного семейства пока не анонсировали. Список доступных силовых агрегатов в ТС будет отличаться от европейского.

Новые Logan и Sandero полностью рассекретили
Новые Logan и Sandero полностью рассекретили
Dacia Lodgy I Stepway, 2015 г.в., 105 000 км
синий, минивэн, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
27 721 р.
10 499$ / 8988€
Dacia Lodgy I FamalyLine, 2014 г.в., 125 000 км
серый, минивэн, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
21 518 р.
8150$ / 6977€
Dacia Logan I Рестайлинг, 2009 г.в., 262 000 км
синий, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
10 295 р.
3899$ / 3338€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Dacia уже публиковала первые фотографии бюджетного семейства Logan/Sandero третьего поколения. И вот наконец концерн Renault полностью рассекретил новинку, показав...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерла «кричащая плачущая кошка» Инки - героиня одной из самых грустных картинок - реакций интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика