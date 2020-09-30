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Елену Левченко отвезли в ЦИП на Окрестина

30.09.2020 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанную сегодня утром в национальном аэропорту «Минск» баскетболистку Елену Левченко доставили в центр изоляции правонарушителей.

Елену Левченко отвезли в ЦИП на Окрестина

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, «адвокат Елены Левченко сообщил, что она находится на Окрестина».

Елена Левченко входит в инициативу «Свободное объединение спортсменов Беларуси», созданную в начале сентября известными белорусскими спортсменами против насилия и произвола в стране. 25 сентября инициатива опубликовала видеообращение. Известные спортсмены, в том числе Левченко, говорили о том, что «государственные органы ежедневно и повсеместно нарушают Конституцию, законы и Олимпийскую хартию и базовые права человека — людей запугивают, задерживают, репрессируют и пытают». Они призвали своих «коллег-спортсменов, болельщиков и всех людей на планете» стать на их сторону «в этой войне между добром и злом». 

Против насилия властей Елена Левченко неоднократно высказывалась и лично, она также ходила на воскресные марши сторонников перемен. 

Получить оперативный комментарий в ГУВД Мингорисполкома и в МВД пока не удалось.  

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанную сегодня утром в национальном аэропорту «Минск» баскетболистку Елену Левченко доставили в центр изоляции правонарушителей.
 
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