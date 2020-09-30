Елену Левченко отвезли в ЦИП на Окрестина

Задержанную сегодня утром в национальном аэропорту «Минск» баскетболистку Елену Левченко доставили в центр изоляции правонарушителей.





Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, «адвокат Елены Левченко сообщил, что она находится на Окрестина».

Елена Левченко входит в инициативу «Свободное объединение спортсменов Беларуси», созданную в начале сентября известными белорусскими спортсменами против насилия и произвола в стране. 25 сентября инициатива опубликовала видеообращение. Известные спортсмены, в том числе Левченко, говорили о том, что «государственные органы ежедневно и повсеместно нарушают Конституцию, законы и Олимпийскую хартию и базовые права человека — людей запугивают, задерживают, репрессируют и пытают». Они призвали своих «коллег-спортсменов, болельщиков и всех людей на планете» стать на их сторону «в этой войне между добром и злом».

Против насилия властей Елена Левченко неоднократно высказывалась и лично, она также ходила на воскресные марши сторонников перемен.

Получить оперативный комментарий в ГУВД Мингорисполкома и в МВД пока не удалось.