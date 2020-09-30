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МИД Украины рассказал, как теперь будет называть Лукашенко

30.09.2020 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Официальная позиция Украины — после истечения срока полномочий называть Александра Лукашенко по имени и фамилии, следует из заявления министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы на брифинге 30 сентября.

МИД Украины рассказал, как теперь будет называть Лукашенко
Фото из Википедии

Отвечая на вопрос, будет ли Киев называть Лукашенко «незаконно избранным или нелегитимным президентом», Кулеба отметил: «Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в «Фейсбуке», но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция — Александр Лукашенко».

Украина не признала официальные итоги президентских выборов в Беларуси, присоединившись к соответствующему заявлению Евросоюза. Киев поставил на паузу официальные контакты с Минском. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Лукашенко провести новые выборы.

 
 
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Официальная позиция Украины — после истечения срока полномочий называть Александра Лукашенко по имени и фамилии, следует из заявления министра иностранных дел...
 
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