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МИД Украины рассказал, как теперь будет называть Лукашенко
Источник материала: Навiны
Официальная позиция Украины — после истечения срока полномочий называть Александра Лукашенко по имени и фамилии, следует из заявления министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы на брифинге 30 сентября.
Отвечая на вопрос, будет ли Киев называть Лукашенко «незаконно избранным или нелегитимным президентом», Кулеба отметил: «Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в «Фейсбуке», но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция — Александр Лукашенко».
Украина не признала официальные итоги президентских выборов в Беларуси, присоединившись к соответствующему заявлению Евросоюза. Киев поставил на паузу официальные контакты с Минском. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Лукашенко провести новые выборы.
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Официальная позиция Украины — после истечения срока полномочий называть Александра Лукашенко по имени и фамилии, следует из заявления министра иностранных дел...
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