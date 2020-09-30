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Правозащитники: с начала президентской кампании заведено более 280 уголовных дел на участников выборов и протестов
Источник материала: Навiны
По информации правозащитного центра «Весна», с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года за четыре с половиной месяца в стране заведено более 280 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.
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Также правозащитникам известно о начале уголовных дел за клевету (ст. 188 УК), хулиганство (арт. 339 УК) и по другим статьям Уголовного кодекса.
Правозащитный центр «Весна» собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.
«По состоянию на 28 сентября собрано 230 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 70 человек из этого списка уже признаны политическими заключенными. Список будет обновляться и дополняться», — говорится в сообщении.
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Правозащитники: с начала президентской кампании заведено более 280 уголовных дел на участников выборов и протестов
По информации правозащитного центра «Весна», с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года за четыре с половиной месяца в стране заведено более 280...
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