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Правозащитники: с начала президентской кампании заведено более 280 уголовных дел на участников выборов и протестов

30.09.2020 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации правозащитного центра «Весна», с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года за четыре с половиной месяца в стране заведено более 280 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.

Правозащитники: с начала президентской кампании заведено более 280 уголовных дел на участников выборов и протестов

Как сообщает сайт spring96.org, самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены дела, это:

  • 293 (массовые беспорядки) — «Весне» известны фамилии минимум 94 фигурантов дел по этой статье;
  • 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела по этой статье массово заводились в отношении активистов в мае и июле («дело Тихановского», либо «Гродненское дело», «дело 14 июля»);
  • 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок);
  • 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);
  • 243 (уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Также правозащитникам известно о начале уголовных дел за клевету (ст. 188 УК), хулиганство (арт. 339 УК) и по другим статьям Уголовного кодекса.

Правозащитный центр «Весна» собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.

«По состоянию на 28 сентября собрано 230 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 70 человек из этого списка уже признаны политическими заключенными. Список будет обновляться и дополняться», — говорится в сообщении.

 
 
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По информации правозащитного центра «Весна», с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года за четыре с половиной месяца в стране заведено более 280...
 
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