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Видеомост о взаимной торговле в ЕАЭС – трансляция

30.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В период пандемии объем взаимной торговли сократился во всех странах Евразийского экономического союза и в первом полугодии 2020 года составил $24 млрд. Наибольший спад продемонстрировал Кыргызстан – на 25%, экспортные поставки в ЕАЭС составили только $219,5 млн, также наблюдалось сокращение экспортных поставок на территорию ЕАЭС: Армения – на 18% (объем экспорта – $273,5 млн), Казахстан – на 19,7% (объем экспорта – $2,39 млрд). Россия упала на 16% (объем экспорта – $15,18 млрд).

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В то же время уже в июне во взаимной торговле стран ЕАЭС наметился определенный рост, и по сравнению с маем она показала положительную динамику. Беларусь в этих условиях сумела меньше всех потерять в сокращении поставок на общий рынок.

Беларусь больше, чем кто-либо из партнеров, завязана на взаимной торговле: почти 50 процентов товарооборота страны приходится на партнеров в странах ЕАЭС и 50 процентов — на внешний контур.

Какие проблемы и пути их преодоления сейчас есть в вопросах торговли стран ЕАЭС?

Какие шаги предпринимаются Евразийской экономической комиссией по поддержке экспорта?

Как пандемия повлияла на ситуацию в торговле и какие пути выхода видит ЕЭК?

По каким направлениям сейчас ведет работу ЕЭК по увеличению торговли стран ЕАЭС как на внутреннем, так и на внешнем рынке?

© Sputnik / Виктор Толочко
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На эти и другие вопросы в рамках онлайн-встречи отвечает член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

 

 
 
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