Минус 16 килограммов: Баста похвастался феноменальным преображением

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский рэп-исполнитель Баста примкнул к "стройному" ряду звезд: музыкант похвастался новой фигурой и рассказал, как похудел на 16 килограммов.

Известный рэпер решил заняться своей внешностью и встретить осень в новом теле. И хотя наставник шоу "Голос" не любит говорить о личном, на этот раз он решил сделать исключение из правил и продемонстрировал свои успехи.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую запись Басты в Instagram: музыкант похвастался первыми результатами преображения и рассказал, что похудел на 16 килограммов.

На снимке из спортзала, певец позировал в мастерке с логотипом футбольной команды ЦСКА.

"Минус 16 килограмм. Весил 122. Сейчас 106. Это только начало", - гордо объявил Баста.

Поклонники оценили преображение рэпера, похвалив его за боевой дух и выдержку.

"Вот это уровень! Динамика"; "Минус 10 лет налицо"; "Вперед, Баста!", "Ты в прекрасной форме, молодчик"; "Жена точно оценила", - прокомментировали подписчики.

Напомним, что ранее к команде худеющих примкнул и Макс Фадеев : продюсер раскрыл секрет похудения во время самоизоляции.

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