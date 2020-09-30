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Минус 16 килограммов: Баста похвастался феноменальным преображением
30.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский рэп-исполнитель Баста примкнул к "стройному" ряду звезд: музыкант похвастался новой фигурой и рассказал, как похудел на 16 килограммов.
Известный рэпер решил заняться своей внешностью и встретить осень в новом теле. И хотя наставник шоу "Голос" не любит говорить о личном, на этот раз он решил сделать исключение из правил и продемонстрировал свои успехи.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую запись Басты в Instagram: музыкант похвастался первыми результатами преображения и рассказал, что похудел на 16 килограммов.
На снимке из спортзала, певец позировал в мастерке с логотипом футбольной команды ЦСКА.
"Минус 16 килограмм. Весил 122. Сейчас 106. Это только начало", - гордо объявил Баста.
Поклонники оценили преображение рэпера, похвалив его за боевой дух и выдержку.
"Вот это уровень! Динамика"; "Минус 10 лет налицо"; "Вперед, Баста!", "Ты в прекрасной форме, молодчик"; "Жена точно оценила", - прокомментировали подписчики.
Напомним, что ранее к команде худеющих
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Сорокалетний музыкант достиг первых успехов в борьбе с лишним весом и продемонстрировал результат похудения.
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