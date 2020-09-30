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В Гродно мужчина пошел на красный и попал под колеса Renault
Источник материала: Tut.by
Пешеход попал под колеса автомобиля в Гродно. Об этом
Происшествие случилось 29 сентября, около 21.00. Установлено, что 22-летний водитель Renault ехал по бульвару Ленинского Комсомола и сбил 27-летний житель Скиделя, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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