Такого еще не было. Фотографии Нины Багинской появились в итальянском Vogue

Источник материала: Tut.by

Синди Кроуфорд, Кира Найтли, Бейонсе, Мадонна, сестры Хадид… Всех звезд мировой величины, которые появлялись в итальянском Vogue не перечислить. Теперь среди них есть белоруска, не имеющая никакого отношения к модельному миру и шоу-бизнесу. Это Нина Багинская . Первым о публикации сообщил журнал о белорусском современном искусстве Chrysalis Mag.

Снимки можно найти в веб-версии издания с подписью «The mother of Belarusian revolution». Автор фотографий, которые понравились культовому итальянскому журналу, Иван Ревяко.

Вот, что Иван пишет в своем инстаграме о встрече с Ниной Багинской:



Источник фото: vogue.it

«А потом говорю:

— Нина Григорьевна, что бы вы сказали белорусам, если бы знали, что вас услышат все?

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Она долго готовилась, долго думала.

— Я б дзве рэчы перадала. Першае — гэта што няможна быць шчаслівым, калі чалавек не вольны. За волю сваю змагацца трэба, за зямлю, за мову, за людзей нашых змагацца трэба. Зямля і людзі вольнымі павінны быць. І шчаслівымі.

А другое — гэта прыроду нашу захоўваць трэба. Каб чыста было і добра. Мы ад прыроды пайшлі, мы яе і захоўваць належныя. І перадайце ў інтэрнэце, што я кахаю ўсiх.

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Так вот, интернет, передаю вам, что она нас всех любит. И обнимает нас всех — маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех беларусов — Ніна Багінская».