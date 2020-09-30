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Такого еще не было. Фотографии Нины Багинской появились в итальянском Vogue
Источник материала: Tut.by
Синди Кроуфорд, Кира Найтли, Бейонсе, Мадонна, сестры Хадид… Всех звезд мировой величины, которые появлялись в итальянском Vogue не перечислить. Теперь среди них есть белоруска, не имеющая никакого отношения к модельному миру и шоу-бизнесу. Это
Снимки можно найти в
Вот, что Иван пишет
«А потом говорю:
— Нина Григорьевна, что бы вы сказали белорусам, если бы знали, что вас услышат все?
— Я б дзве рэчы перадала. Першае — гэта што няможна быць шчаслівым, калі чалавек не вольны. За волю сваю змагацца трэба, за зямлю, за мову, за людзей нашых змагацца трэба. Зямля і людзі вольнымі павінны быць. І шчаслівымі.
А другое — гэта прыроду нашу захоўваць трэба. Каб чыста было і добра. Мы ад прыроды пайшлі, мы яе і захоўваць належныя. І перадайце ў інтэрнэце, што я кахаю ўсiх.
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Синди Кроуфорд, Кира Найтли, Бейонсе, Мадонна, сестры Хадид… Всех звезд мировой величины, которые появлялись в итальянском Vogue не перечислить. Теперь среди них есть...
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