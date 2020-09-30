Что происходит с долларом и какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Доллар после двухдневного укрепления на торгах сегодня снова начал сдавать позиции. На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта ослабла на 0,32% — до 2,6317 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар начал сдавать позиции, а евро и российский рубль — укрепляться. Так, по состоянию на 10.08 доллар упал на 0,32% — до 2,6317 рубля, евро укрепился на 0,08% — до 3,0849 рубля, а российский рубль вырос на 0,21% — до 3,3218 рубля за 100 российских рублей. Эта динамика сохраняется в течение торгов, доллар лишь чуть ускорил падение, а российский рубль — рост.

Напомним, курс доллара вырос на предыдущих двух торгах. На минувшей неделе доллар укреплялся на четырех торгах, а в пятницу, 25 сентября, произошло падение.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,73 рубля (Белгазпромбанк в Могилеве), а ниже всего — 2,628 рубля (Альфа-Банк, Абсолютбанк, БСБ Банк, Технобанк, Банк Решение). Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,626 рубля.

Выше всего курс продажи банками евро — 3,13 рубля (Белагропромбанк и БПС-Сбербанк), а ниже всего — 3,08 рубля (БСБ Банк) и 3,081 рубля (Альфа-Банк).

Сдавать евро выгоднее всего в Технобанке — 3,076 рубля.