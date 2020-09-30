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Что происходит с долларом и какие курсы валют установили обменники
Источник материала: Tut.by
Доллар после двухдневного укрепления на торгах сегодня снова начал сдавать позиции. На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта ослабла на 0,32% — до 2,6317 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар начал сдавать позиции, а евро и российский рубль — укрепляться. Так, по состоянию на 10.08 доллар упал на 0,32% — до 2,6317 рубля, евро укрепился на 0,08% — до 3,0849 рубля, а российский рубль вырос на 0,21% — до 3,3218 рубля за 100 российских рублей. Эта динамика сохраняется в течение торгов, доллар лишь чуть ускорил падение, а российский рубль — рост.
Напомним, курс доллара вырос на предыдущих двух торгах. На минувшей неделе доллар
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,73 рубля (Белгазпромбанк в Могилеве), а ниже всего — 2,628 рубля (Альфа-Банк, Абсолютбанк, БСБ Банк, Технобанк, Банк Решение). Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,626 рубля.
Выше всего курс продажи банками евро — 3,13 рубля (Белагропромбанк и БПС-Сбербанк), а ниже всего — 3,08 рубля (БСБ Банк) и 3,081 рубля (Альфа-Банк).
Сдавать евро выгоднее всего в Технобанке — 3,076 рубля.
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