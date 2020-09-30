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На литовской границе временно не работает погранпереход «Райгардас»

30.09.2020 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовский пункт пропуска «Райгардас» на границе с Беларусью временно не работает, сообщили в Государственном пограничном комитете.


— По сообщению сопредельной стороны, в пункте пропуска «Райгардас» («Привалка») с 10 часов утра отсутствует электричество. В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется, — проинформировали в ведомстве.

Функционирование литовского пункта пропуска планируется возобновить с 13.00.

 
 
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В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется.
 
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