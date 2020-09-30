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На литовской границе временно не работает погранпереход «Райгардас»
Источник материала: Tut.by
Литовский пункт пропуска «Райгардас» на границе с Беларусью временно не работает,
— По сообщению сопредельной стороны, в пункте пропуска «Райгардас» («Привалка») с 10 часов утра отсутствует электричество. В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется, — проинформировали в ведомстве.
Функционирование литовского пункта пропуска планируется возобновить с 13.00.
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В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется.
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