На литовской границе временно не работает погранпереход «Райгардас»

Источник материала: Tut.by

Литовский пункт пропуска «Райгардас» на границе с Беларусью временно не работает, сообщили в Государственном пограничном комитете.





— По сообщению сопредельной стороны, в пункте пропуска «Райгардас» («Привалка») с 10 часов утра отсутствует электричество. В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется, — проинформировали в ведомстве.

Функционирование литовского пункта пропуска планируется возобновить с 13.00.