Концерт группы «Кино» перенесли

Источник материала: Tut.by

Концерт группы «Кино» , который был намечен на 7 ноября в «Минск-Арене», перенесли. «2020-й год меняет наши планы», — говорят организаторы, концертное агентство Atom Entertainment Group, и объявляют новую дату шоу: 7 февраля 2021 года.





Легендарная группа «Кино» готовилась к концерту несколько лет и не намерена его отменять: шоу переносят, а все билеты, купленные на 7 ноября, будут действовать на новую дату.

Напомним, трое музыкантов оригинального состава соберутся вместе спустя 30 лет после распада коллектива. На концерте будет звучать настоящий вокал Виктора Цоя, оцифрованный со старых записей. Инициатором воссоединения «Кино» стал сын Цоя — Александр, он же продюсер проекта.

В прошлый раз группа «Кино» выступала в Минске в мае 1989 года — тогда коллектив собрал столичный стадион «Динамо». Это выступление стало одним из последних в истории «Кино» и лично Виктора Цоя.

Концерт группы «Кино» Когда: 7 февраля 2021 года

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 45 до 130 рублей Купить билет

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