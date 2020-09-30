|
Концерт группы «Кино» перенесли
Источник материала: Tut.by
Легендарная группа «Кино» готовилась к концерту несколько лет и не намерена его отменять: шоу переносят, а все билеты, купленные на 7 ноября, будут действовать на новую дату.
Напомним, трое музыкантов оригинального состава соберутся вместе спустя 30 лет после распада коллектива. На концерте будет звучать настоящий вокал Виктора Цоя, оцифрованный со старых записей.
В прошлый раз группа «Кино» выступала в Минске в мае 1989 года — тогда коллектив собрал столичный стадион «Динамо». Это выступление стало одним из последних в истории «Кино» и лично Виктора Цоя.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерт группы «Кино», который был намечен на 7 ноября в «Минск-Арене», перенесли. «2020-й год меняет наши планы», - говорят организаторы, концертное агентство Atom...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)