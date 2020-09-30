Белорусам предлагают полную стипендию в европейской школе Wild Code School. Как туда попасть

Источник материала: Tut.by

Европейская школа новых технологий Wild Code School предлагает пять полных стипендий для участия в дистанционной программе по обучению программированию. Это сделано в поддержу белорусов, «борющихся за перемены и за свободу», особенно тех, кто потерял работу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Wild Code School — это сеть школ, расположенных в европейских странах, таких как Франция, Нидерланды, Германия, Испания, Бельгия, Португалия, Великобритания и Румыния. Основательница — уроженка Беларуси Анна Степанофф (Anna Stepanoff). Анна уехала из страны в 2001 году, когда была принята в Гарвард на полную стипендию, и с 2004-го живет во Франции. В 2013-м она основала Wild Code School — европейскую сеть из 20 кампусов, предлагающих короткие системы обучения для приобретения востребованных цифровых навыков с помощью смешанного подхода к обучению.

Как рассказали 42.TUT.BY в Wild Code School, ранее в школе граждане Беларуси не обучались, но было несколько студентов — белорусских эмигрантов в некоторых филиалах (например, в Берлине и Бордо).

Теперь Анна хочет помочь белорусам так же, как ей в свое время помог Гарвард — ее школа открывает в поддержку белорусов, борющихся за перемены и особенно тех, кто потерял работы, пять полных стипендий для участия в дистанционной программе по обучению программированию (до начала пандемии кампусы работали в офлайн-режиме, но сейчас школа постепенно возвращается к открытию, плюс с начала карантина запустила дистанционную программу).

— Каждый год в нашей школе проходят переподготовку более тысячи специалистов. Наши выпускники работают в более 100 ведущих европейских стартапах и других компаниях в области новых технологий, — сообщили нам. — Белорусы могут получить полную стипендию по программе Full-stack developer Javascript, React, Node. js — пять дней в неделю, полный рабочий день. Обучение продлится с 12 октября 2020 по 12 марта 2021.

Стоимость обучения — 6500 евро — полностью покрывается стипендией. Таким образом, обучение бесплатное и дистанционное, то есть, не нужно никуда ехать и не придется снимать жилье. Достаточно иметь стабильный интернет.

Обучение будет проводиться по французскому времени (GMT +2) и на английском языке — в международной группе от 10 до 20 человек.

Wild Code School предлагает всем студентам найти работу по специальности после обучения. Студенты также имеют возможность поучаствовать в разнообразных конференциях и мероприятиях в кампусах школы в Берлине, Амстердаме, Париже, Лиссабоне, Брюсселе и других городах.

— Программа доступна для начинающих, не имеющих изначальных знаний в программировании. Необходимо тем не менее хорошо владеть английским языком (так как все обучение на английском) и базовыми навыками работы с компьютером, — отмечают в школе. — Программа интенсивная, основана на создании проектов, так что необходимо предвидеть время для ее прохождения.

Чтобы получить стипендию и начать обучение, необходимо:

Пройти вступительный конкурс, подав заявление на сайте ( ссылка ); Кроме того, необходимо отдельно заполнить Google-форму для получения стипендии ( ссылка ).