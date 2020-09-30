Как спортсмены отреагировали на задержание Елены Левченко

Источник материала: Tut.by

Известная баскетболистка Елена Левченко была задержана сегодня в аэропорту перед вылетом на плановое лечение. Поддерживающая движение спортсменов против насилия и фальсификации выборов, она была доставлена на Окрестина. SPORT.TUT.BY собрал реакцию спортсменов на ее задержание.



Фото из инстаграма Елены Левченко

Известный волейболист Артур Удрис заявил, что он пока не получал звонков от правоохранительных органов, а задержание Левченко только увеличило его решительность.

— Я очень злой из-за этой несправедливости. При этом не могу сказать, что задержание Елены стало большой неожиданностью, потому что мы среди спортсменов уже обсуждали, что нас наверняка будут выдергивать и запугивать. Но это только увеличило мою решимость, потому что, если мы сдадимся, то затем придут за каждым из нас.

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина провела множество турниров в одной команде с Еленой Левченко и уверена, что это не сломит ее дух.

— Ее задержание не стало для нас сюрпризом. Мы все понимали, что это вполне возможно, поэтому Лена заключила контракт с адвокатом и готова к такому развитию. Зная Левченко, понимаю, что это не поумерит ее пыл. Посмотрите, вчера спортивный журналист Сергей Щурко вышел на свободу и говорил, что он ни о чем не жалеет.

Не хочу говорить, что это добавит нам злости, но упертости — точно. Если они пошли на такие меры, значит, наши действия оказывают на них влияние.

Баскетболист Никита Мещеряков в своем инстаграме призвал спортсменов проявить солидарность.

— Позорники задерживают самых достойных людей этой страны. Спортсмены, самое время проявить нашу солидарность. Один за всех и за одного!



Фото: fiba.com

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — в числе 650 спортсменов , которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.