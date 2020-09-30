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Как спортсмены отреагировали на задержание Елены Левченко
Источник материала: Tut.by
Известная баскетболистка Елена Левченко
Известный волейболист Артур Удрис заявил, что он пока не получал звонков от правоохранительных органов, а задержание Левченко только увеличило его решительность.
— Я очень злой из-за этой несправедливости. При этом не могу сказать, что задержание Елены стало большой неожиданностью, потому что мы среди спортсменов уже обсуждали, что нас наверняка будут выдергивать и запугивать. Но это только увеличило мою решимость, потому что, если мы сдадимся, то затем придут за каждым из нас.
Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина провела множество турниров в одной команде с Еленой Левченко и уверена, что это не сломит ее дух.
— Ее задержание не стало для нас сюрпризом. Мы все понимали, что это вполне возможно, поэтому Лена заключила контракт с адвокатом и готова к такому развитию. Зная Левченко, понимаю, что это не поумерит ее пыл. Посмотрите, вчера спортивный журналист Сергей Щурко вышел на свободу и говорил, что он ни о чем не жалеет.
Не хочу говорить, что это добавит нам злости, но упертости — точно. Если они пошли на такие меры, значит, наши действия оказывают на них влияние.
Баскетболист Никита Мещеряков в своем
— Позорники задерживают самых достойных людей этой страны. Спортсмены, самое время проявить нашу солидарность. Один за всех и за одного!
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.
Она — в числе
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